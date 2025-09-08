Tecpetrol de la Argentina dice que esperará mayor estabilidad macro para buscar financiamiento

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - La petrolera Tecpetrol esperará a que haya más estabilidad macroeconómica en Argentina antes de buscar nuevo financiamiento del mercado para poder incrementar sus inversiones, dijo el lunes su presidente ejecutivo, Ricardo Markous, en una conferencia en Buenos Aires.

Tecpetrol, la empresa que controla cerca del 15% de la producción de gas de esquisto del país, a principios de año se financió en el mercado con una tasa del 7,5%, explicó Markous en el evento Argentina Oil & Gas, en Buenos Aires.

“Para este crecimiento que hay que dar no alcanza con invertir el flujo. Vamos a esperar que las condiciones macro se estabilicen para volver a salir al mercado”, señaló Markous. (Reporte de Eliana Raszweski; Editado por Maximilian Heath)