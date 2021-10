Tectónica como la de la falla de San Andrés en la luna Titán

La falla por deslizamiento, el tipo de movimiento común en la conocida falla de San Andrés en California, posiblemente se reproduzca en Titán, la luna más grande de Saturno.

Una nueva investigación, dirigida por científicos planetarios de la School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) de la Universidade de Hawai en Manoa, sugiere que este movimiento tectónico puede estar activo en Titán, deformando la superficie helada.

En múltiples mundos oceánicos, por ejemplo en Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, las expresiones de fallas por deslizamiento están bien documentadas. Los investigadores creen que el movimiento a lo largo de estas fallas es impulsado por variaciones en las tensiones de las mareas diurnas: el 'empuje y tirón' causado por el movimiento relativo de una luna y su planeta.

Titán tiene una corteza gruesa hecha de hielo de agua dura como una roca. Y Titán es el único lugar además de la Tierra que se sabe que tiene líquidos en forma de lagos y mares en su superficie. Sin embargo, los líquidos de Titán son hidrocarburos, como el metano y el etano.

Con datos de observación limitados disponibles, Liliane Burkhard, candidata a doctorado e investigadora estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Tierra en SOEST, y los coautores examinaron la posibilidad de tectónica de deslizamiento utilizando modelos de fallas basados en la física. Los cálculos del modelo tienen en cuenta la tensión de marea en Titán, las orientaciones de las posibles fallas, las propiedades de la corteza (incluida la presión del fluido de los poros) y la tensión necesaria para hacer que el material de la superficie falle o se agriete.

"Titán es único porque es el único satélite conocido que tiene líquidos estables en la superficie", dijo Burkhard. "Por lo tanto, pudimos presentar un argumento para integrar las presiones del fluido de los poros en nuestros cálculos, lo que puede reducir la resistencia al corte de la corteza helada y puede desempeñar un papel clave en la evolución tectónica de Titán".

En este novedoso estudio, los científicos encontraron que una combinación de tensiones de marea diurnas y presiones de fluido intersticial promueve la falla por cizallamiento en fallas poco profundas en Titán. Además, las fallas cerca del ecuador que golpean cerca de este a oeste están orientadas de manera óptima para posibles fallas.

"Esta es una revelación emocionante", dijo Burkhard. "Nuestros resultados sugieren que en estas condiciones, la falla por cizallamiento no solo es posible, sino que puede ser un mecanismo de deformación activo en la superficie y en el subsuelo de Titán, y podría potencialmente servir como una vía para que los líquidos subsuperficiales suban a la superficie. Potencialmente puede facilitar el transporte de material que podría afectar la habitabilidad".

En el futuro, Burkhard espera realizar más investigaciones sobre la deformación no solo de Titán sino también de otras lunas heladas para descubrir su historia tectónica y sus implicaciones astrobiológicas. Está previsto el lanzamiento de varias misiones de teledetección en los próximos años para investigar Ganímedes (ESA JUICE, 2022), Europa (NASA Clipper, 2024) y Titán (NASA Dragonfly, 2027).

"La combinación de nuevas observaciones con nuestras técnicas de modelado fortalecerá nuestra comprensión de la corteza helada y señalará la mejor ubicación para la exploración con una futura misión de aterrizaje y posiblemente acceso al océano interior", agregó.