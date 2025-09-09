Tedesco, antiguo DT de Bélgica, nuevo entrenador del Fenerbahçe turco

El entrenador italo-alemán Domenico Tedesco, destituido en enero de su puesto de seleccionador de Bélgica, se comprometió este martes por dos temporadas con el Fenerbahçe, indicó el club turco, clasificado para la Europa League.

"Nuestro nuevo entrenador es Domenico Tedesco", anunció en la red social X el Fenerbahçe, que destituyó a finales de agosto al portugués José Mourinho, quince meses después de su llegada a Estambul.

Tedesco, de 39 años, tiene por delante el reto de llevar al 'Fener' al título liguero por primera vez desde 2014.

Llegado al banco de la selección belga en febrero de 2023, el italo-alemán no logró mantener el nivel de los Diablos Rojos previo a su llegada, bajo el mando del español Roberto Martínez.

Tedesco tiene experiencia al frente de equipos: entre 2017 y 2022 dirigió al Schalke 04, al Spartak Moscú y al RB Leipzig.

