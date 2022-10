Tedros de la oms dice que hay un margen estrecho para "evitar el genocidio" en etiopía

NAIROBI, 19 oct (Reuters) - El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el miércoles que existe un "margen muy estrecho para evitar el genocidio" en su región natal de Tigray, en el norte de Etiopía.

Tedros, que anteriormente fue ministro de Sanidad y de Relaciones Exteriores de Etiopía, ha criticado con dureza a las autoridades etíopes durante los dos años que dura ya la guerra. El gobierno, por su parte, le ha acusado de intentar conseguir armas y apoyo diplomático para las fuerzas rebeldes, acusaciones que él ha negado.

En sus comentarios más agudos sobre la guerra, Tedros dijo a los periodistas en Ginebra que los alimentos y la atención sanitaria están siendo utilizados como armas de guerra en Tigray, que está en gran medida aislado del mundo exterior.

"No hay ninguna otra situación en el mundo en la que 6 millones de personas hayan sido mantenidas bajo asedio durante casi dos años", dijo Tedros. "Ahora hay un margen muy estrecho para evitar el genocidio".

El portavoz del gobierno etíope, Legesse Tulu; Redwan Hussein, asesor de seguridad nacional del primer ministro, y la portavoz del primer ministro, Billene Seyoum, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El gobierno etíope ha negado en repetidas ocasiones haber bloqueado los suministros humanitarios a Tigray o haber atacado a los civiles. El conflicto ha acabado con la vida de miles de personas, ha desplazado a millones y ha dejado a cientos de miles al borde de la hambruna.

Las fuerzas etíopes y sus aliados capturaron varias ciudades de Tigray esta semana, lo que hace temer que los soldados que avanzan cometan abusos contra los civiles. Las autoridades etíopes han acusado anteriormente a Tedros de apoyar a las fuerzas de Tigray, sin aportar pruebas.

"Sí, soy de Tigray, y sí, esto me afecta personalmente. No pretendo que no lo haga", dijo Tedros el miércoles. "Tengo muchos familiares en algunas de las zonas más afectadas. Pero mi trabajo es llamar la atención del mundo sobre las crisis que amenazan la salud de las personas, estén donde estén". (Reportaje de redacción en Nairobi; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters