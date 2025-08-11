TEFAF abre el plazo de solicitudes para su Fondo de Restauración y Curso para Conservadores

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF) ha abierto el plazo de solicitud para el Fondo de Restauración de Museos TEFAF (TMRF) y el Curso para Conservadores de 2026, dotado con un máximo de 50.000 euros. Así, la entidad invita a museos y conservadores a solicitar becas para restauración y un programa de formación para conservadores, que nacía en 2012 con el fin de apoyar y promover la restauración profesional y la investigación académica relacionada con obras de arte significativas de museos.

En defensa del arte en todas sus formas, las solicitudes están abiertas a museos públicos de todo el mundo para obras de arte plástico y decorativo de cualquier época y nacionalidad. Un comité de expertos independientes suele seleccionar dos ganadores, que reciben 25.000 euros cada uno para financiar su proyecto de restauración.

El plazo de presentación de solicitudes para 2026 está abierto hasta el miércoles 1 de octubre de 2025. El TMRF ofrece a las instituciones la oportunidad de obtener financiación para conservar y restaurar una obra de sus colecciones con el fin de exhibirla al público en el futuro. Las becas del año pasado se concedieron al Museo Condé, Château de Chantilly, 'Les Très Riches Heures du duc de Berry', de los hermanos Limbourg'; y el Hispanic Society Museum & Library de Nueva York --'Horae beatae marie secundum usum curie romane', este último en colaboración con Bank of America Art Conservation Project y con su apoyo--.

Una exposición en el Museo Condé, que estará disponible del 7 de junio al 5 de octubre de 2025, ofrece a los visitantes la posibilidad de visitar el 'Très Riches Heures du duc de Berry' tras varios meses de análisis y trabajos de restauración realizados por el equipo de conservación in situ.