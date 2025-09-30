Teherán anuncia que EE.UU. expulsó a 120 iraníes

Irán anunció el martes el regreso esta semana al país de 120 de sus ciudadanos expulsados por Estados Unidos, en el marco de la política antiinmigración que lleva a cabo el presidente Donald Trump.

"Se espera que 120 personas sean expulsadas y regresen al país en los próximos dos días", declaró a la agencia Tasnim un responsable de asuntos consulares del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Nushabadi.

"Los servicios de inmigración estadounidenses han decidido expulsar a unos 400 iraníes que actualmente están presentes en Estados Unidos, y que la mayoría ingresaron de manera ilegal", agregó.

The New York Times, citando a dos responsables iraníes y uno estadounidense bajo condición de anonimato, informó el martes que un centenar de iraníes refugiados en Estados Unidos fueron enviados de regreso a su país de origen tras un acuerdo entre Washington y Teherán.

Esta decisión, un inusual ejemplo de cooperación entre Washington y Teherán, ocurre después de varios meses de discusiones, precisó el periódico.

Contactado por la AFP, el Departamento de Estado norteamericano no hizo de momento comentarios.

El vuelo fletado por las autoridades estadounidenses despegó de Luisiana el lunes por la noche y debería aterrizar en Irán este martes tras una escala en Catar, informó The New York Times.

Esta expulsión constituye "el intento más flagrante hasta la fecha por parte de la administración Trump de expulsar a migrantes sin tener en cuenta las condiciones de derechos humanos a las que podrían enfrentarse", añadió el periódico.

A principios de este año, Estados Unidos ya había expulsado a refugiados iraníes, entre ellos numerosos cristianos, hacia Costa Rica y Panamá.

burx-ap/sbr/ila/pb/avl