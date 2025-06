"Teherán arderá", amenaza Israel tras los ataques de represalia iraníes

Por Alexander Cornwell, Parisa Hafezi y Steve Holland

TEL AVIV/DUBAI/WASHINGTON, 14 jun (Reuters) - Irán e Israel intercambiaron misiles y ataques aéreos el sábado, un día después de que Israel lanzara una amplia ofensiva aérea contra su antiguo enemigo, matando a comandantes y científicos y bombardeando instalaciones nucleares en un intento declarado de impedir que construya un arma atómica.

En Teherán, la televisión estatal iraní informó de que unas 60 personas, entre ellas 20 niños, habían muerto en un ataque contra un complejo de viviendas, y se informó de más ataques en todo el país, mientras Israel afirmaba haber atacado más de 150 objetivos.

En Israel, las sirenas antiaéreas obligaron a los residentes a refugiarse, mientras oleadas de misiles surcaban el cielo y los interceptores salían a su encuentro, matando al menos a tres personas.

Un funcionario israelí dijo que Irán había disparado alrededor de 200 misiles balísticos en cuatro oleadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado los ataques de Israel y ha advertido de que se avecinan cosas mucho peores a menos que Irán acepte rápidamente la fuerte rebaja de su programa nuclear que Estados Unidos ha exigido en las conversaciones que debían reanudarse el domingo. Pero Israel ha declarado que su operación podría durar semanas y ha instado al pueblo iraní a levantarse contra sus dirigentes clericales islámicos, por lo que crece el temor a una conflagración regional que arrastre a potencias exteriores, con repercusiones económicas y financieras mundiales. Estados Unidos, principal aliado de Israel, ayudó a derribar los misiles iraníes, dijeron dos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el fuego iraní siguió alcanzando barrios residenciales de Israel, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los dirigentes iraníes habían cruzado una línea roja. "Si (el líder supremo, el ayatolá Alí) Jamenei sigue disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", afirmó en un comunicado. Irán había prometido vengar la embestida israelí del viernes, que destruyó la cúpula nuclear y militar iraní y dañó plantas atómicas y bases militares, matando a 78 personas, entre ellas civiles, según el enviado iraní ante la ONU. Teherán advirtió a los aliados de Israel de que sus bases militares regionales también serían atacadas si ayudaban a derribar misiles iraníes, según informó la televisión estatal iraní. El propio aliado de Irán, el grupo yemení Houthi, disparó misiles contra Israel el viernes por la noche, pero al menos uno pareció perderse, hiriendo a cinco palestinos, entre ellos tres niños, en Cisjordania, ocupada por Israel, según informó la Media Luna Roja Palestina. Sin embargo, 20 meses de guerra en Gaza y un conflicto en Líbano el año pasado han diezmado a los aliados más fuertes de Teherán, Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, reduciendo su capacidad de proyectar poder en toda la región junto con sus opciones de represalia. Los Estados árabes del Golfo, que desde hace tiempo desconfían de Irán pero temen ser atacados en un conflicto de mayor envergadura, han instado a la calma, mientras la preocupación por la interrupción de las cruciales exportaciones de petróleo de la región del Golfo elevaba el precio del crudo en torno a un 7% el viernes. NOCHE DE EXPLOSIONES Y MIEDO EN ISRAEL E IRÁN La noche de explosiones en Irán incluyó cientos de misiles balísticos y aviones no tripulados, según un funcionario israelí. Tres personas, entre ellas un hombre y una mujer, murieron y decenas resultaron heridas, según el servicio de ambulancias. En Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv, los servicios de emergencia rescataron a una niña atrapada en una casa alcanzada por un misil, informó la policía. Un vídeo mostró a los equipos buscando entre los escombros de una vivienda. Y en el suburbio occidental de Ramat Gan, cerca del aeropuerto de Ben Gurion, Linda Grinfeld describió los daños sufridos por su apartamento: "Estábamos sentados en el refugio y oímos un estruendo. Fue horrible". El ejército israelí dijo que había interceptado misiles iraníes tierra-tierra, así como aviones no tripulados, y que se habían disparado dos cohetes desde Gaza. Con las defensas aéreas iraníes muy dañadas, el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Tomer Bar, declaró que "el camino hacia Irán está allanado". En preparación para una posible escalada, se desplegaron reservistas por todo Israel. La Radio del Ejército informó de que se habían desplegado unidades a lo largo de las fronteras con Líbano y Jordania. En Irán, se oyeron explosiones durante la noche en toda la capital, según informaron los medios de comunicación estatales. La agencia de noticias Fars dijo que dos proyectiles habían impactado en el aeropuerto de Mehraband, situado en el interior de la capital, que es tanto civil como militar. El enviado de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, dijo que 78 personas habían muerto en los ataques israelíes del viernes y más de 320 habían resultado heridas, la mayoría civiles. DAÑOS EN INSTALACIONES NUCLEARES IRANÍES Israel considera que el programa nuclear iraní es una amenaza para su existencia, y afirmó que el bombardeo estaba diseñado para evitar los últimos pasos hacia la producción de un arma nuclear, a pesar de que los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que no han visto indicios de que esto sea inminente. El enviado israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó los ataques de "acto de preservación nacional". El sábado, un oficial militar dijo que Israel había matado a nueve científicos nucleares iraníes y que los daños causados a las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz tardarían "más de unas semanas" en repararse. Teherán insiste en que el programa es totalmente civil, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y que no busca una bomba atómica. Sin embargo, ha ocultado repetidamente partes de su programa a los inspectores internacionales, y el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha denunciado que viola el TNP. Israel, que no es signatario del TNP y del que se cree que ha desarrollado una bomba nuclear, ha dicho que no puede permitir que su principal enemigo regional consiga armas atómicas. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto nuclear se han estancado este año. Teherán dio a entender que no asistiría a la ronda prevista para este fin de semana en Omán, aunque sin negarse definitivamente. (Reportaje de Reuters; Redacción de Cynthia Osterman, Stephen Coates y Angus McDowall; Edición de Daniel Wallis, Raju Gopalakrishnan y Kevin Liffey, Editado en español por Juana Casas)