Teherán confiscará las propiedades de los iraníes en el extranjero que apoyen a EE.UU. e Israel

DUBÁI, 9 mar (Reuters) - Los iraníes que viven en el extranjero podrían ver confiscados sus bienes y enfrentarse a otras sanciones legales si expresan su apoyo a Estados Unidos e Israel, según informó el lunes la Fiscalía General de Irán.

Algunos miembros de la diáspora iraní que desean un cambio político en Teherán salieron a las calles de ciudades europeas y estadounidenses para celebrar la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El lunes, Irán nombró a Mojtabá Jamenei sucesor de su padre.

"Se ha emitido una advertencia a aquellos iraníes que viven en el extranjero y que, de diferentes maneras, simpatizan, apoyan o cooperan con el enemigo estadounidense-sionista (israelí)", según informó la fiscalía general a los medios de comunicación estatales.

"Se les confiscarán todas sus propiedades y se les impondrán otras sanciones legales de conformidad con la ley."

Los canales recién creados en Telegram han compartido detalles sobre iraníes prominentes que viven en el extranjero y que han publicado comentarios críticos con las autoridades clericales de Irán y de apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí que comenzó el 28 de febrero.

Según datos del Gobierno, hasta 5 millones de iraníes viven en el extranjero, la mayoría de ellos en Estados Unidos y Europa occidental. Medios de comunicación iraníes sitúan su número más cerca de los 10 millones. (Información de la redacción de Dubái, edición de Timothy Heritage; edición en español de Jorge Ollero Castela)