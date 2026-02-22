Teherán está listo para hacer concesiones nucleares si EE. UU. cumple exigencias, dice funcionario iraní

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 22 feb (Reuters) - Irán indicó que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear en las conversaciones con Estados Unidos a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, en un intento por evitar un ataque estadounidense

Ambas partes siguen profundamente divididas, incluso en lo que respecta al alcance y la secuenciación del alivio de las severas sanciones estadounidenses, tras dos rondas de negociaciones, dijo a Reuters un funcionario iraní de alto rango

Sin embargo, Reuters informa por primera vez que Irán está ofreciendo nuevas concesiones desde que concluyeron las conversaciones la semana pasada, cuando las partes parecían muy distanciadas y se encaminaban hacia un conflicto militar. Los analistas dicen que esta medida sugiere que Teherán está tratando de mantener viva la diplomacia y evitar un ataque importante de Estados Unidos

El funcionario dijo que Teherán consideraría seriamente una combinación de enviar la mitad de su uranio más enriquecido al extranjero, diluir el resto y participar en la creación de un consorcio regional de enriquecimiento, una idea que se ha planteado periódicamente en años de diplomacia relacionada con Irán

Irán haría esto a cambio de que Estados Unidos reconozca su derecho al "enriquecimiento nuclear pacífico" en virtud de un acuerdo que también incluiría el levantamiento de las sanciones económicas, según el funcionario

Además, Irán ha ofrecido a las empresas estadounidenses la posibilidad de participar como contratistas en las grandes industrias petroleras y gasísticas iraníes, según el funcionario, en las negociaciones para resolver décadas de disputas sobre las actividades nucleares de Teherán

"Dentro del paquete económico que se está negociando, también se ha ofrecido a Estados Unidos oportunidades de inversión seria e intereses económicos tangibles en la industria petrolera iraní", dijo el funcionario

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre este tema

Washington considera que el enriquecimiento dentro de Irán es una vía potencial hacia las armas nucleares. Irán niega que busque armas nucleares y quiere que se reconozca su derecho a enriquecer uranio

Irán y Estados Unidos reanudaron las negociaciones a principios de este mes, mientras Estados Unidos refuerza su capacidad militar en Oriente Medio. Irán ha amenazado con apuntar a las bases estadounidenses en la región si es atacado

El funcionario iraní dijo que las últimas conversaciones pusieron de relieve las diferencias entre ambas partes, pero subrayó que "existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo provisional" mientras continúan las negociaciones

IRÁN BUSCA "CALENDARIO LÓGICO" PARA LEVANTAR LAS SANCIONES

"La última ronda de conversaciones demostró que las ideas de Estados Unidos sobre el alcance y el mecanismo del alivio de las sanciones difieren de las demandas de Irán. Ambas partes deben llegar a un calendario lógico para levantar las sanciones", dijo el funcionario

"Esta hoja de ruta debe ser razonable y basarse en los intereses mutuos"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo el domingo que espera reunirse con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, el jueves en Ginebra, y añadió que todavía hay "buenas posibilidades" de alcanzar una solución diplomática

Araqchi dijo el viernes que esperaba tener lista una contrapropuesta en unos días, mientras que Trump afirmó que estaba considerando la posibilidad de llevar a cabo ataques militares limitados

Citando a funcionarios de ambas partes y a diplomáticos del Golfo y Europa, Reuters informó el viernes que Teherán y Washington se están deslizando rápidamente hacia un conflicto militar a medida que se desvanecen las esperanzas de una solución diplomática

El domingo, Witkoff dijo que el presidente sentía curiosidad por saber por qué Irán aún no había "capitulado" y aceptado frenar su programa nuclear

"¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poderío naval y marítimo que hay allí, no han venido a nosotros y nos han dicho: 'Proclamamos que no queremos armas, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer'? Y, sin embargo, es difícil llevarlos a ese punto", dijo Witkoff en Fox News

DISPOSICIÓN A LLEGAR A ACUERDO SOBRE PROGRAMA NUCLEAR

Behnam Ben Taleblu, director senior del programa sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo que los líderes iraníes están tratando de ganar tiempo con las negociaciones

"Irán utilizará ese tiempo por diversas razones, entre ellas para evitar un ataque y reforzar sus instalaciones nucleares, militares y de misiles", afirmó

Aunque rechaza la exigencia estadounidense de "enriquecimiento cero" —un importante escollo en negociaciones anteriores—, Teherán ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear

Washington también ha exigido a Irán que renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido (HEU, por su sigla en inglés). El año pasado, la Agencia Internacional de Energía Atómica estimó que esas reservas ascendían a más de 440 kg de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza fisible, a un paso del 90% que se considera apto para armas

Ali Larijani, asesor cercano del líder supremo de Irán, dijo a la cadena Al Jazeera TV que Irán estaba dispuesto a permitir una amplia supervisión del OIEA para demostrar que no busca armas nucleares

La agencia lleva meses pidiendo a Irán que permita la inspección de tres instalaciones nucleares que fueron atacadas por Estados Unidos en junio del año pasado, al término de una campaña de bombardeos israelí de 12 días. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio

Las imágenes de satélite muestran que Irán ha avanzado en las obras en un lugar que, según se informa, fue bombardeado por Israel el año pasado, y que recientemente ha construido un escudo de hormigón sobre una nueva instalación en un emplazamiento militar sensible y lo ha cubierto con tierra, según los expertos

VENTAJAS PARA AMBAS PARTES

Entre las exigencias de Estados Unidos se encuentran las restricciones a los misiles balísticos de largo alcance de Teherán y el fin de su apoyo a los grupos regionales aliados

Irán ha rechazado rotundamente discutir sus misiles, mientras que fuentes han dicho a Reuters, sin dar más detalles, que "la cuestión de los grupos regionales no es una línea roja para Teherán"

Las autoridades iraníes han afirmado que una solución diplomática reportaría beneficios económicos tanto a Teherán como a Washington

El funcionario iraní dijo que Teherán no cedería el control de sus recursos petroleros y minerales

"En última instancia, Estados Unidos puede ser un socio económico para Irán, nada más. Las empresas estadounidenses siempre pueden participar como contratistas en los yacimientos de petróleo y gas de Irán"

(Redacción de Parisa Hafezi. Edición de Alex Richardson, Ros Russell y William Maclean; Editado en Español por Ricardo Figueroa)