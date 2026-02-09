Teherán se dice predispuesto a negociar, pero "existe un muro de desconfianza"

"Este muro de desconfianza es resultado del comportamiento de Estados Unidos en los últimos años, ya que Estados Unidos atacó a Irán en junio, justo cuando estábamos negociando", añadió Araghchi en una reunión con representantes diplomáticos extranjeros en Irán, y enfatizó: "esperamos que se genere la confianza necesaria para llevar a cabo las negociaciones de manera que se logren resultados".

Araghchi también se disculpó con las misiones diplomáticas extranjeras por "los problemas y el acoso causados por la guerra de 12 días de Israel contra Irán, así como por los recientes disturbios en el país, incluyendo las dificultades que enfrentaron para salir del país y la interrupción del acceso a internet".

En tanto, el líder político y religioso iraní, Alí Jamenei, instó al pueblo a participar en las manifestaciones anuales que se celebrarán el miércoles para conmemorar el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de 1979, "para demostrar su determinación frente a la presión extranjera".

"La presencia del pueblo y su expresión de lealtad obligarán a los enemigos a desistir de sus medidas codiciosas contra Irán y los intereses nacionales del país", enfatizó el ayatolá, según la televisión estatal.

Otro mensaje antiestadounidense llegó del Poder Judicial.

"Existe evidencia de que los enemigos intentan dirigir sus elementos internos hacia la inseguridad del país, y por lo tanto, nuestras organizaciones judiciales deben contrarrestar estos elementos dentro y fuera del país", declaró el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei, mientras el gobierno teme otro levantamiento del pueblo iraní, coincidiendo con un posible ataque de Estados Unidos si Washington no logra un acuerdo con Teherán durante las negociaciones nucleares en curso.

En referencia a la reciente declaración de un sector del bando reformista contra la sangrienta represión de las recientes protestas en Irán y contra las políticas del Líder, Ejei enfatizó: "por otro lado, algunos mercenarios de Estados Unidos e Israel han atacado Velayat Faqih (jurisprudencia islámica, en referencia al líder iraní Alí Jamenei). Debemos oponernos enérgicamente a quienes, voluntaria o inconscientemente, se aprovechan del enemigo. Usaremos la espada de la justicia contra ellos para castigarlos".

En los últimos días, varios miembros del bando reformista han sido arrestados, entre ellos el portavoz del Frente Reformista, Javad Emam; su líder desde 2023, Azar Mansouri; el exdiputado Ebrahim Asgharzadeh; el exfuncionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mohsen Aminzadeh; y el director de cine Mehdi Mahmoudian.

"Ha llegado el momento de que Irán demuestre su seriedad al abordar las preocupaciones de la comunidad internacional, en particular en lo que respecta a la cuestión nuclear", declaró un portavoz de la Comisión Europea durante la rueda de prensa diaria. "Una escalada militar en Irán tendría consecuencias muy graves para la estabilidad de toda la región", reiteró, "y acoge con satisfacción la perspectiva de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, ya que la diplomacia debe tener una oportunidad". (ANSA).