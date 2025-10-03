Telecom Italia invertirá 1000 millones hasta 2027 en centros de datos, IA, ciberseguridad e IoT

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) - Telecom Italia (TIM) invertirá 1000 millones de euros hasta 2027 en centros de datos, inteligencia artificial (IA), 'edge computing', 'internet de las cosas' (IoT), ciberseguridad, 'cloud' y 5G a través de su filial TIM Enterprise, según ha informado la operadora transalpina en un comunicado.

El plan está soportado por una "sólida cartera de pedidos de aproximadamente 4000 millones de euros" que incluye contratos con "importantes clientes corporativos y de la Administración pública", ha detallado la compañía.

Telecom Italia ha recalcado que la fortaleza del plan de inversión reside en su capacidad para garantizar una "verdadera soberanía digital" mediante el control directo de las infraestructuras, entre otras cuestiones.

En 2024 TIM Enterprise facturó 3300 millones de euros y obtuvo un resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal) de alrededor de 700 millones de euros, unas cifras que se basan en las capacidades 'cloud' de la filial.

"TIM Enterprise no es solo una empresa industrial, es el proveedor líder de tecnología del país. Con nuestras propias aplicaciones, conocimientos especializados y soluciones digitales de vanguardia, impulsamos el crecimiento de empresas y administraciones públicas. Desarrollamos una infraestructura robusta, segura y 100% italiana que soporta la transformación tecnológica continua y nos comprometemos a construir un ecosistema europeo verdaderamente independiente y sostenible", ha resaltado el director de Soluciones Empresariales e Innovadoras de Telecom Italia, Elio Schiavo.

"Nuestras inversiones en 'cloud', centros de datos, 'edge computing' y ciberseguridad se basan en una clara visión industrial para proporcionar a empresas, instituciones y administraciones locales una plataforma soberana, escalable y fiable. No se trata solo de un proyecto tecnológico, es una estrategia para garantizar la autonomía, la resiliencia y la competitividad de Italia en el contexto europeo y global", ha agregado el directivo.