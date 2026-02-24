LA NACION

Telefónica acelera el crecimiento de su ebitda en el cuarto trimestre

MADRID, 24 feb (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica dijo el martes que el crecimiento de su beneficio bruto de explotación se aceleró en el cuarto trimestre, lo que permitió a la empresa cumplir sus objetivos anuales gracias a los buenos resultados obtenidos en los mercados principales de Brasil y España.

El EBITDA ajustado aumentó un 2,8% en el trimestre hasta alcanzar los 3.200 millones de euros (US$3.770 millones) con respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la empresa registró una pérdida neta de 4.150 millones de euros en el conjunto del año debido a gastos extraordinarios, como un plan de despidos voluntarios en España y un deterioro en Reino Unido.

