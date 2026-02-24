Telefónica anuncia pérdida neta de más de US$5.000 millones en 2025

La compañía española de telecomunicaciones Telefónica, en pleno giro estratégico, anunció el martes una pérdida neta de 4.320 millones de euros (unos US$ 5.080 millones) en 2025, por el costo de su plan de recortes de empleo y la venta de filiales en América Latina.

Telefónica "registra un resultado neto negativo de 4.318 millones de euros en 2025 derivado de factores no recurrentes (...) y por el impacto de las desinversiones" en América Latina, explicó la empresa en un comunicado.

Entre dichos "factores no recurrentes" figura el importante plan aprobado a finales de diciembre con los sindicatos y que prevé la supresión de más de 5.000 puestos de trabajo, que supuso 2.050 millones de euros de pérdidas, precisó Telefónica.