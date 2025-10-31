Telefónica Brasil ganó casi 690 millones hasta septiembre, un 13,36% interanual más

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Telefónica Brasil, que opera en el país como Vivo, obtuvo un beneficio neto atribuido de 4219 millones de reales (689 millones de euros al cambio actual) en el acumulado de los tres primeros trimestres del año, un 13,36% más que los 3785 millones de reales (608 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior, según las últimas cuentas presentadas por la compañía.

Asimismo, en los nueve primeros meses del curso la teleco facturó 43.984 millones de reales (7063 millones de euros), es decir, un 6,59% más que los 41.264 millones de reales (6627 millones de euros) registrados al cierre de septiembre de 2024.

La empresa ha achacado el avance de los ingresos al buen desempeño de los segmentos de pospago y de fibra en combinación con una gestión operativa "eficiente", según ha valorado en un comunicado.

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (ebitda) de Telefónica Brasil entre enero y septiembre se situó en 18.123 millones de reales (2911 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 8,63% en comparación con los 16.682 millones de reales (2679 millones de euros) del mismo periodo del curso anterior.

De este modo, la compañía cerró septiembre con un margen de ebitda sobre las ventas del 41,2%, casi un punto porcentual más que el 40,4% que registró al término de los tres primeros trimestres de 2024.

En tanto, el flujo de caja libre de la compañía entre enero y septiembre se situó en 6866 millones de reales (casi 1103 millones de euros), un 3,82% menos que los 7139 millones de reales (1147 millones de euros) del mismo periodo del curso pasado.

Por otro lado, la filial brasileña de Telefónica acumuló un volumen de inversiones en el país entre enero y septiembre de 6911 millones de reales (1110 millones de euros), un 2,99% más que los 6710 millones de reales (1078 millones de euros) registrados al cierre del tercer trimestre del ejercicio previo.

Solo en el tercer trimestre, la teleco invirtió en Brasil un total de 2603 millones de reales (418 millones de euros) --un 4,3% más interanual-- para fortalecer su red móvil, sobre todo en la cobertura 5G, una tecnología con la que la compañía ya está presente en 683 municipios y con la que cubre al 66,7% de la población brasileña.

Vivo cerró el tercer trimestre de 2025 con una base total de 116,6 millones de accesos --un 1,2% más en términos interanuales--, de los que casi 103 millones son accesos móviles (+1,4%).

Además, el ingreso medio por cliente (ARPU) de Telefónica Brasil al cierre de septiembre se situó en 31,5 reales (5 euros) mensuales, lo que supone un incremento interanual del 3,9%.

"Terminamos el trimestre con unos resultados que refuerzan la solidez y consistencia de nuestro desempeño.

La operación fija logró el mayor avance en la historia reciente de la compañía, impulsada por la inserción de nuestra fibra en los hogares, mientras que el ebitda (del tercer trimestre) mostró el crecimiento interanual más significativo (fue del 9%) en los últimos dos años", ha subrayado el consejero delegado de Vivo, Christian Gebara. "Son hitos que reflejan la disciplina de nuestra estrategia, combinando eficiencia operativa, innovación y enfoque en la rentabilidad", ha agregado el directivo.