Telefónica cae un 10% tras recortar el dividendo en su nuevo plan estratégico
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Telefónica
caen alrededor de un 10% después de que la empresa española de telecomunicaciones dijera que reduciría a la mitad su dividendo el próximo año en virtud de un nuevo plan estratégico
La acción está en la parte baja del índice STOXX 600 y verá su peor día desde marzo de 2020 si se mantienen las pérdidas
"La recepción sería negativa por el recorte del flujo de caja libre y del dividendo", dice Sabadell
JP Morgan dice que el del tercer trimestre de 123 millones de euros está muy por debajo del consenso elaborado por la compañía de 619 millones de euros debido a la importante salida de capital circulante
Hasta el cierre de la sesión anterior, las acciones habían subido un 9% en lo que va de año
(Información de Tiago Brandao; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
