Telefónica cierra la venta de su filial en Ecuador a Millicom por US$329 millones

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Telefónica ha cerrado la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 329 millones de euros, según ha informado la compañía este jueves a través de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). La operadora ha señalado que el cierre de la operación implica "una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros".

Tal y como se comunicó en su momento, esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y "está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica".

La compañía ya ha concretado la venta de sus subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec International por 900.000 euros), Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros) y Colombia (a Millicom por 368 millones de euros).

En este contexto, cabe destacar que la venta de las filiales de Telefónica en Argentina y Uruguay ya están cerradas y firmadas, mientras que las transacciones en Uruguay, Colombia y ahora en Ecuador están pendientes de determinadas aprobaciones regulatorias.

La filial de Telefónica en Ecuador cuenta con unos 5 millones de clientes y su cuota de mercado en el país se situaba en torno al 28% al cierre del primer trimestre del ejercicio, por detrás de Claro (54%) y por encima de CNT (18%).