Telefónica concreta su salida de Uruguay

La gigante de telecomunicaciones española Telefónica concretó este martes el cierre de sus operaciones en su filial de Uruguay, tras acordar el traspaso a Millicom en mayo, lo que le permite avanzar en su plan de reducir su presencia en América Latina.

En mayo, Telefónica anunció la venta de la totalidad de acciones que ostentaba en Telefónica Móviles del Uruguay por US$440 millones, en el marco de un importante cambio estratégico dirigido a centrase en sus cuatro principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Tras 20 años en Uruguay la operación de Telefónica cierra en Uruguay "con 1,4 millones de clientes móviles, lo que representa el 29% del mercado, brindando cobertura a más del 97% de la población" de 3,4 millones de habitantes, señala el comunicado de Telefónica Hispam.

La gigante de telecomunicaciones, que opera en Hispanoamérica bajo la marca Movistar, destacó al anunciar que "concluye su etapa como operador en el país" que invirtió "más de US$700 millones en infraestructura y espectro, impulsando el crecimiento digital".

Por su parte, Millicom International -con sede en Luxemburgo y más de 46 millones de clientes en el mercado global- celebró su ingreso a Uruguay y anunció que proyecta que "la integración genere contribuciones positivas al flujo de caja libre para los accionistas a partir de 2026".

En Uruguay, la empresa estatal Antel es líder del mercado de servicio de telecomunicaciones.

Días atrás, el gobierno uruguayo autorizó la transferencia de las operaciones de Telefónica y Millicom, cuya marca comercial es Tigo.

En los últimos meses Telefónica también avanzó en la venta de sus filiales en Colombia y Ecuador, tras concluir la cesión de sus actividades en Argentina y Perú.

La venta de estas filiales impactó en las cuentas de Telefónica en el primer semestre, con pérdidas netas de 1350 millones de euros.

