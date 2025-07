Telefónica, en conversaciones exclusivas para vender su unidad mexicana a Beyond One: fuentes

Por Andrés Gonzalez y Amy-Jo Crowley

LONDRES, 25 jul (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica está en conversaciones exclusivas para vender su negocio mexicano a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, dijeron tres fuentes con conocimiento de las negociaciones.

La compañía española ha acelerado sus planes para reducir su exposición en la Latinoamérica de habla hispana, donde la rentabilidad es inferior al costo de capital, y centrarse en cambio en cuatro mercados principales bajo el nuevo presidente ejecutivo Marc Murtra.

Telefónica no quiso hacer comentarios. El proveedor de servicios digitales Beyond ONE, que tiene su sede en Dubái, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Las fuentes dijeron que el acuerdo no era seguro y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.

El negocio mexicano podría valer 520 millones de euros (US$609,28 millones), según una nota de investigación publicada por Kepler Chevreux en junio. Beyond ONE adquirió en 2023 a Virgin Mobile Latin America, un operador móvil virtual (OMV) con clientes en México y Colombia, por una cantidad no revelada.

Una de las fuentes dijo que la creación de una nueva comisión antimonopolio -propuesta por México- podría retrasar cualquier acuerdo de telecomunicaciones porque creará incertidumbre sobre la obtención de aprobaciones regulatorias. El organismo propuesto tendría poder sobre las empresas de telecomunicaciones.

Telefónica ha declarado que quiere centrarse en los cuatro mercados principales de Brasil, Gran Bretaña, Alemania y España, y Murtra tiene previsto desvelar una nueva estrategia para la empresa en el segundo semestre de este año.

En febrero acordó vender su unidad argentina a Telecom Argentina por US$1245 millones, y está trabajando con asesores para la venta de sus negocios en Chile y Ecuador. También llegó a un acuerdo en mayo para vender su negocio en Uruguay por US$440 millones a la empresa luxemburguesa Millicom International.

(US$1 = 0,8535 euros) (Reporte de Andrés González y Amy-Jo Crowley; contribución de Federico Maccioni en Dubai; edición en español de Javier López de Lérida)