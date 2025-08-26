Telefónica estudia lanzar una oferta sobre Vodafone España, según El Confidencial

MADRID, 26 ago (Reuters) - La empresa española de telecomunicaciones Telefónica estudia presentar una oferta pública de adquisición sobre Vodafone España, adquirida el año pasado por Zegona, con sede en Londres, según informó el martes el sitio web de noticias El Confidencial, que basa su información en fuentes no identificadas. El fondo estatal español SEPI, el grupo CriteriaCaixa y la empresa saudí de telecomunicaciones STC, que juntos poseen casi el 30% de Telefónica, apoyan el plan, según El Confidencial.

Telefónica, Vodafone España, CriteriaCaixa, STC y la SEPI no quisieron hacer comentarios. Marc Murtra, nombrado consejero delegado de Telefónica en enero, tiene previsto completar una revisión estratégica de la empresa antes de finales de año y ha abogado por la consolidación del sector europeo de las telecomunicaciones. La nueva estrategia de Telefónica incluirá una ampliación de capital, según informó el portal Vozpópuli la semana pasada. (Información de Inti Landauro y Jesús Aguado; edición de David Goodman; edición en español de Jorge Ollero Castela)