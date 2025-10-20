Telefónica evalúa la compra de 1&1 en Alemania, según el diario germano 'Handelsblatt'

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) - Telefónica está evaluando la compra de 1&1 en Alemania, según una información publicada por el diario germano 'Handelsblatt' y a raíz de la cual la cotización de la compañía en la bolsa de Frankfurt se disparaba por encima del 7% en torno al mediodía de este lunes. El diario alemán recoge que la operación de adquisición es una de las alternativas que baraja Telefónica para reconducir su relación con 1&1, que hasta agosto de 2023 era uno de los principales clientes mayoristas de la teleco española. En el verano de 2023, 1&1 anunció un nuevo acuerdo mayorista con Vodafone, un movimiento que supuso caídas bursátiles significativas para Telefónica en ese momento. De hecho, los títulos de Telefónica en la media sesión de este lunes se impulsaban un 2,25%, hasta los 4,6 euros por acción, en una jornada marcada por la potencial operación con 1&1. En este contexto, cabe señalar que Telefónica anunció a comienzos de este mismo mes que está buscando un reemplazo para el consejero delegado de la compañía en Alemania, Markus Haas. A ello se suma que la empresa presentará el próximo 4 de noviembre su nuevo plan estratégico, en el cual se espera que la compañía concrete cuáles serán sus movimientos para reforzarse en Europa, dado que sus principales apuestas, tal y como ya ha avanzado en varias ocasiones el presidente de Telefónica, Marc Murtra, van a ser España, Alemania y Reino Unido, además de Brasil. Además de la posibilidad apuntada por el diario germano de que Telefónica compre 1&1 en Alemania, otro de los movimientos con los que se rumorea en el marco del nuevo plan estratégico de la teleco tiene que ver con una potencial adquisición de Vodafone en España, que está controlada por la firma de inversión británica Zegona. Telefónica ha rechazado realizar comentarios en torno a la información publicada por 'Handelsblatt'.

LA NACION Telefónica

Alemania

Alemania Telecom