Telefónica insiste en la consolidación del sector telco en Europa y por revisar la regulación en inversión

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha apostado por reducir el número de 'players' en el sector de las telecomunicaciones en Europa, así como por virar el enfoque de la regulación y centrarla en la "capacidad de inversión" de las empresas.

"Hay tres cosas que nosotros pensamos que son importantes y que se tendrían que revisar, y la primera es la simplificación en cuanto al número de 'players', ya que, en los últimos años el mercado de las telecomunicaciones en Estados Unidos ha crecido en torno a un 17%, en Asia en torno a un 12% y en Europa ha decrecido un 33%", ha explicado, haciendo hincapié en que es una "realidad" que el mercado europeo "de forma progresiva se ha ido destruyendo y cada vez tiene menos valor en términos de tamaño de mercado".

Así se ha expresado el directivo este viernes durante la celebración de la séptima edición del 'Foro La Toja - Vinculo Atlántico', en el que ha participado en la mesa redonda sobre factores de competitividad de la economía española.

En este sentido, Ochoa, que llegó a Telefónica en abril proveniente de Indra, ha señalado que el hecho de que en Europa haya 40 operadores, mientras que, por ejemplo, en China hay tres, "complica claramente la situación competitiva de los mercados".

En cuanto a la regulación, el ejecutivo considera que hay una parte que hay que revisar debido a que está "muy enfocada al precio", cuando, a su juicio, debería "poner en valor mucho más la capacidad de generar rentabilidad" y "la capacidad de invertir".

"Hay un tercer elemento que es la capacitación", ha apuntado Ochoa en referencia a las nuevas profesiones que nacerán como consecuencia del avance de la tecnología.

REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE INVERTIR EN TECNOLOGÍA

El directivo también ha incidido en que la reducción del número de operadores, la revisión de la regulación y la capacitación "pueden llevar a la reflexión sobre la necesidad de invertir en tecnología, de generar rentabilidad y de tener un esquema regulatorio que fomente estos dos aspectos".

Del lado de la conectividad, Ochoa ha resaltado que es un factor que "afecta directamente a la productividad y a la innovación, además de un elemento de cohesión social y demográfico necesario para que un país evolucione".

En esta línea, el ejecutivo ha subrayado que España tiene "el mejor de los escenarios desde el punto de vista de la conectividad".

"Telefónica en los últimos años ha invertido más de 17.000 millones de euros en el desarrollo de las infraestructuras, lo que hace que, comparado con otros países de Europa e incluso del mundo, nos atrevamos a decir que la situación que tiene España es óptima en términos de conectividad", ha opinado.

Por último, el directivo ha apuntado que el punto de partida de Europa en términos de soberanía tecnológica y de capacidades específicas "no es el mejor".

No obstante, ha resaltado que sí se identifica de "forma clara" que hay una apuesta por la evolución de una serie de tecnologías en las que hay una oportunidad de crecimiento. "En 'edge computing' nuestra visión es que el negocio potencial que vamos a ver el año que viene puede tener un incremento del 35% respecto a lo que hay hoy y en el mundo de gigafactorías y de la inteligencia artificial es muy similar, en torno al 35% y el 40%", ha expresado.