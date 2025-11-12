Telefónica invita a los sindicatos a negociar antes de los recortes de empleo previstos

MADRID, 12 nov (Reuters) - El grupo español de telecomunicaciones Telefónica se reunirá con los líderes sindicales la próxima semana para debatir su nueva estrategia, según informaron el miércoles los sindicatos, que prevén que el plan incluya despidos voluntarios para cumplir los objetivos de ahorro.

Los tres sindicatos con mayor representación en la empresa, UGT, CCOO y Sumados-Fetico, han sido invitados a una reunión el 17 de noviembre, según confirmaron representantes de UGT y CCOO tras la información que apareció en los medios locales.

Un portavoz de UGT dijo que la empresa envió una nota interna a última hora del martes en la que comunicaba a los representantes sindicales que daría detalles sobre la jornada de mercados de capitales de la semana pasada. En la nota no se mencionaban los despidos, añadió el portavoz.

Telefónica no quiso hacer comentarios.

El plan quinquenal que anunció la semana pasada el consejero delegado, Marc Murtra, está diseñado para recortar unos 3.000 millones de euros (US$3.500 millones) de costes para 2030.

Telefónica tiene 25.000 empleados en España, lo que representa alrededor de una cuarta parte de su plantilla mundial.

El periódico Cinco Días informó el martes de que los recortes previstos afectarían a entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, basándose en fuentes no identificadas de la empresa. Expansión, por su parte, dijo que la pérdida de puestos de trabajo podría llegar a 7.000, también basándose en la información de fuentes no identificadas de la empresa.

A la pregunta directa de si Telefónica aplicaría un plan de despidos voluntarios, el jefe de operaciones Emilio Gaya dijo en una llamada con analistas que cualquier medida de este tipo se llevaría a cabo en pleno acuerdo con los representantes sindicales.

El anterior plan de despidos de Telefónica supuso la salida voluntaria de 3.420 empleados tras un acuerdo con los sindicatos alcanzado en enero de 2024.

(US$1 = 0,8575 euros)