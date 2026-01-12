LA NACION

Telefónica lanza ofertas de recompra de bonos de 2026, 2027 y 2028

12 ene (Reuters) - Telefónica SA:

* LANZA OFERTAS DE RECOMPRA DE BONOS

* 1000 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2026 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA

* 500 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2027 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA

* 750 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2028 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA

* LAS OFERTAS SE INICIARÁN EL 12 DE ENERO Y FINALIZARÁN EL 19 DE ENERO DE 2026

* LAS OFERTAS TIENEN POR FINALIDAD GESTIONAR LA BASE DE CAPITAL HÍBRIDO

* LIQUIDACIÓN PREVISTA EL 22 DE ENERO DE 2026

