Telefónica lanza ofertas de recompra de bonos de 2026, 2027 y 2028
12 ene (Reuters) - Telefónica SA:
* LANZA OFERTAS DE RECOMPRA DE BONOS
* 1000 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2026 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA
* 500 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2027 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA
* 750 MILLONES DE EUROS EN BONOS 2028 INCLUIDOS EN LA OFERTA DE RECOMPRA
* LAS OFERTAS SE INICIARÁN EL 12 DE ENERO Y FINALIZARÁN EL 19 DE ENERO DE 2026
* LAS OFERTAS TIENEN POR FINALIDAD GESTIONAR LA BASE DE CAPITAL HÍBRIDO
* LIQUIDACIÓN PREVISTA EL 22 DE ENERO DE 2026
