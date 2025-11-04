Telefónica obtiene un beneficio neto inferior al previsto en el tercer trimestre

MADRID, 4 nov (Reuters) - La española Telefónica anunció el martes un beneficio neto inferior al previsto en el tercer trimestre como consecuencia de los cargos extraordinarios por deterioro de su filial Telefónica Tech, aunque afirmó estar en vías de alcanzar sus objetivos para todo el año.

El beneficio neto de la empresa en el periodo de julio a septiembre fue de 271 millones de euros (US$316,04 millones). Los analistas esperaban una media de 418 millones de euros, según un consenso elaborado por la empresa.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Jesús Calero; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)