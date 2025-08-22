Telefónica prepara una ampliación de capital, según Vozpópuli
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 22 ago (Reuters) - La empresa española de telecomunicaciones Telefónica está preparando una ampliación de capital como parte de un nuevo plan estratégico que se dará a conocer en los próximos meses, informó el jueves el sitio web de noticias Vozpópuli, citando fuentes anónimas cercanas a la empresa.
La dirección de Telefónica ha discutido la posibilidad de obtener liquidez mediante una emisión de nuevas acciones con banqueros de inversión y accionistas de referencia como el español, el fondo de inversión español Criteria Caixa y Saudi Telecom , que en general apoyan la idea.
Un portavoz de Telefónica no quiso hacer comentarios.
Las acciones de Telefónica bajaron más de un 6% en las operaciones de la tarde. (Información de Inti Landauro; edición de Andrei Khalip; editado en español por Irene Martínez)
Otras noticias de Telefónica
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Sturzenegger, sin filtro: momento incómodo frente a un empresario y críticas a varios sectores
- 4
Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber