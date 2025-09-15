Telefónica presentará su plan estratégico el 4 de noviembre

LA NACION

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Telefónica presentará su nuevo plan estratégico el próximo 4 de noviembre con motivo de su Capital Markets Day (CMD), ha informado la compañía en una nota de prensa. El evento contará con las presentaciones de Marc Murtra, presidente ejecutivo; Emilio Gayo, consejero delegado, y Laura Abasolo, directora financiera y de control. Además, los directivos del grupo aprovecharán para dar a conocer los resultados del grupo del tercer trimestre de 2025.

El CMD se podrá seguir virtualmente. Posteriormente, se celebrará una rueda de prensa que se convocará los días previos al evento.

Se prevé que la compañía incida en su plan estratégico en su proceso de desinversión en Hispanoamérica, de modo que continuará desprendiéndose de filiales de la región, menos Brasil, para liberar recursos e impulsar su presencia en mercados estratégicos europeos. Así, el plan, que definirá el futuro de Telefónica con el foco en la consolidación europea, hará hincapié previsiblemente en el crecimiento en sectores emergentes y en nuevas áreas de negocio como defensa y tecnologías disruptivas, especialmente la inteligencia artificial (IA).

La compañía planea detallar objetivos de rentabilidad, dividendos, y posibles ajustes de plantilla. En el plan que dará a conocer en noviembre se priorizará la disciplina financiera, la reducción de deuda y también el crecimiento orgánico.

En lo relativo a la política de retribución al accionista, los analistas prevén que la compañía mantendrá los dividendos proyectados y fórmulas para financiar operaciones relevantes.

