Telefónica prevé un crecimiento de su ebitda de entre el 1,5% y el 2,5% en 2026

MADRID, 24 feb (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica dijo el martes que

La empresa prevé un flujo de caja libre de unos 3.000 millones de euros (US$3.530 millones) este año, un 45% más que los casi 2.000 millones de euros generados en 2025, señalando una menor intensidad de capital y ganancias en eficiencia operativa.

Telefónica confirmó que pagará un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente a este año en junio de 2027. El pasado mes de noviembre, la empresa anunció que reduciría a la mitad los dividendos de este año para reducir su ratio de deuda neta sobre beneficios básicos anuales.

El crecimiento de su beneficio bruto de explotación se aceleró en el cuarto trimestre, lo que permitió a la empresa cumplir sus objetivos anuales gracias a los buenos resultados obtenidos en los mercados principales de Brasil y España.

El aumentó un 2,8% en el trimestre hasta alcanzar los 3.200 millones de euros (US$3.770 millones) con respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la empresa registró una pérdida neta de 4.150 millones de euros en el conjunto del año debido a gastos extraordinarios, como la , un plan de despidos voluntarios en España y un deterioro en Reino Unido.

