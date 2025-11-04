Telefónica prevé un crecimiento del ebitda ajustado del 2,5% al 3,5% en 2028-2030

MADRID, 4 nov (Reuters) - La española Telefónica dijo el martes que ha fijado nuevos objetivos para sus ingresos anuales y las tasas de crecimiento del beneficio bruto de explotación (EBITDA) ajustado entre el 1,5% y el 2,5% hasta 2028 y entre el 2,5% y el 3,5% para el período 2028-2030 como parte de un nuevo plan estratégico. La empresa también ha revisado a la baja el reparto de dividendos a 0,15 euros (US$0,17) por acción en 2026 desde los 0,30 euros de este año y se ha fijado como objetivo un ratio de dividendo del 40-60% del flujo de caja libre para 2027 y 2028.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de David Latona; edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)