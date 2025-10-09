Telefónica reconoce haber recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Telefónica ha informado al mercado de que ha recibido varias ofertas no vinculantes por su filial chilena, en la cual se han interesado, al menos de forma pública, la teleco América Móvil —propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo— y la chilena Entel.

En una comunicación remitida a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Telefónica ha informado de que ha recibido "diversas manifestaciones de interés no vinculantes" y también de que se está llevando a cabo un proceso de 'due diligence' con varios posibles compradores de la subsidiaria.

Asimismo, ha señalado que no cuenta con más información en torno a la posible operación, por lo que ha recalcado que "no es posible anticipar" el alcance, las condiciones o los efectos financieros de la posible venta de la filial.

Cabe recordar que esta misma semana América Móvil y la chilena Entel (siglas de Empresa Nacional de Telecomunicaciones) informaron del cierre de un acuerdo entre ambas compañías para "explorar de forma conjunta una potencial oferta para adquririr los activos chilenos de Telefónica".

"Las partes podrán decidir en cualquier momento no presentar una oferta o presentar una oferta individual o conjuntamente y, en caso de hacerlo, cualquier oferta y potencial transacción estará sujeta a la obtención de las aprobaciones corporativas necesarias y a las normas regulatorias y autorizaciones requeridas bajo las normas sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile", señalaba América Móvil en un comunicado.

Telefónica está inmersa en un proceso de desinversión en Hispanoamérica para reducir su exposición a la región, donde el único mercado que considera estratégico es Brasil.

De este modo, la teleco española ha vendido de forma reciente sus filiales en Argentina (al grupo Clarín por unos 1190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec International por unos 900.000 euros), Colombia (a Millicom por 368 millones de euros), Ecuador (a Millicom Spain por unos 330 millones de euros) y Uruguay (también a Millicom Spain por 377 millones de euros).

Por otro lado, cabe recordar que Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre su nuevo plan estratégico.