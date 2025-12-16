Telefónica reduce a 599 salidas el ERE en tres de las siete filiales afectadas y mejora las indemnizaciones

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Telefónica ha trasladado a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. —tres de las siete filiales afectadas por el proceso de despido colectivo en negociación—, y ha propuesto reducir en otro 5% adicional, hasta un 20% en total, la afectación en las mencionadas sociedades, lo cual se traduce en 152 salidas menos que las 751 planteadas en un principio, según han informado UGT y CCOO. Los sindicatos han señalado que actuarán "con responsabilidad", por lo que se espera que la empresa y la representación de los trabajadores suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo. La propuesta de reducir en otro 5% la afectación supone que los despidos en Telefónica Global Solutions se situarían en 112 (un 20% menos en comparación con las 140 salidas planteadas de forma inicial), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 186 (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A. bajaría a 301 (378 al comienzo de las negociaciones). En el marco de las negociaciones para el ERE en las tres sociedades señaladas, la empresa también ha reducido a 13 años la antigüedad necesaria para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, frente a los 15 años que exigía en un principio. Además, se ha eliminado el criterio de desempeño en los requisitos necesarios para la posible adhesión al proceso y se permitirán salidas en áreas críticas para personal prejubilable. En concreto, la empresa permitirá la adhesión al ERE y salidas voluntarias en las áreas críticas, con un límite del 10% en cada una de ellas, excepto en Telefónica Innovación Digital, donde se permitirá un máximo de un 35% respecto al total de salidas que se efectúen. En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces. En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrá un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces. Además, las indemnizaciones para el personal que no se puede acoger a las prejubilaciones es de entre 50 y 37 días de salario por año trabajado, "sin límite" excepto para directivos. A ello se añaden primas de voluntariedad por antigüedad que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores. En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros). Por otro lado, la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026. "UGT y CCOO queremos (...) dejar constancia de que estar ante un proceso de despidos colectivos no es el escenario que hubiéramos deseado para ninguna de las partes, y mucho menos para las personas trabajadoras afectadas. Siempre hemos defendido que el empleo debe ser un elemento estratégico y no una variable de ajuste, y por eso lamentamos profundamente que las decisiones y situación empresarial nos hayan llevado a tener que negociar un proceso de despido colectivo", han señalado los dos sindicatos en un comunicado conjunto. "Una vez presentada la propuesta final por parte de la empresa, CCOO y UGT actuaremos, como siempre, con la máxima responsabilidad. En base a la misma, analizaremos la propuesta con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto en el que nos encontramos y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones", han añadido.