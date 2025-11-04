LA NACION

Telefónica reduce a la mitad el dividendo con su nueva estrategia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Telefónica reduce a la mitad el dividendo con su nueva estrategia
Telefónica reduce a la mitad el dividendo con su nueva estrategia

(Añade detalles sobre fusiones y adquisiciones en los párrafos 1 y 4, deuda en el 3 y reducción de costes en el 6)

MADRID, 4 nov (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica anunció el martes que reducirá a la mitad su dividendo el próximo año como parte de un nuevo plan estratégico a medida que avanza para reducir la creciente deuda y prepararse para oportunidades de fusiones y adquisiciones.

La compañía tiene la intención de pagar un dividendo de 0,15 euros (US$0,17) por acción en 2026, desde los 0,30 euros de este año, según el plan divulgado el martes por la mañana. Como resultado, la empresa reducirá su deuda neta a 2,5 veces los resultados brutos de explotación anuales, frente a las 2,9 veces actuales, añadió.

El plan estratégico, presentado por su nuevo consejero delegado, Marc Murtra, que sustituyó a José María Álvarez-Pallete en enero, también prevé unas tasas anuales de crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto de explotación ajustado de entre el 1,5% y el 2,5% hasta 2028 y de entre el 2,5% y el 3,5% para el periodo 2028-2030.

La empresa pretende impulsar el flujo de caja libre reduciendo los gastos operativos en una cuarta parte, incluso mediante el uso de inteligencia artificial en los servicios de atención al cliente, y disminuyendo el gasto en capital.

Telefónica registró un beneficio neto inferior al previsto en el tercer trimestre, debido principalmente a una depreciación de 247 millones de euros en su filial Telefónica Tech.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de David Latona y Jesús Calero; edición de Inti Landauro y Andrés González; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
    1

    San Martín de Porres: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

  2. Cuáles son los tres signos con “más suerte” en noviembre
    2

    Cuáles son los tres signos con “más suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial

  3. Cuánto gana un empleado de seguridad privada en noviembre
    3

    Vigiladores: cuánto gana un empleado de seguridad privada en noviembre 2025, tras el aumento confirmado

  4. El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana
    4

    El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”

Cargando banners ...