Telefónica reduce a la mitad el dividendo con su nueva estrategia

MADRID, 4 nov (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica anunció el martes que reducirá a la mitad su dividendo el próximo año como parte de un nuevo plan estratégico a medida que avanza para reducir la creciente deuda y prepararse para oportunidades de fusiones y adquisiciones.

La compañía tiene la intención de pagar un dividendo de 0,15 euros (US$0,17) por acción en 2026, desde los 0,30 euros de este año, según el plan divulgado el martes por la mañana. Como resultado, la empresa reducirá su deuda neta a 2,5 veces los resultados brutos de explotación anuales, frente a las 2,9 veces actuales, añadió.

El plan estratégico, presentado por su nuevo consejero delegado, Marc Murtra, que sustituyó a José María Álvarez-Pallete en enero, también prevé unas tasas anuales de crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto de explotación ajustado de entre el 1,5% y el 2,5% hasta 2028 y de entre el 2,5% y el 3,5% para el periodo 2028-2030.

La empresa pretende impulsar el flujo de caja libre reduciendo los gastos operativos en una cuarta parte, incluso mediante el uso de inteligencia artificial en los servicios de atención al cliente, y disminuyendo el gasto en capital.

Telefónica registró un beneficio neto inferior al previsto en el tercer trimestre, debido principalmente a una depreciación de 247 millones de euros en su filial Telefónica Tech.

