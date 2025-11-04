Telefónica reduce a la mitad el dividendo en el marco de su nueva estrategia
- 1 minuto de lectura'
(Añade recorte de dividendos en el primer párrafo, recorte de deuda en el segundo y beneficios en el cuarto.)
MADRID, 4 nov (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica
0,15 euros (US$0,17) por acción en 2026, desde los 0,30 euros de este año,
El plan estratégico, presentado por su nuevo consejero delegado, Marc Murtra, que sustituyó a José María Álvarez-Pallete en enero, también prevé unas tasas anuales de crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto de explotación ajustado de entre el 1,5% y el 2,5% hasta 2028 y de entre el 2,5% y el 3,5% para el periodo 2028-2030.
El plan se ha presentado en un momento en que la empresa ha registrado un beneficio neto
inferior al previsto
en el tercer trimestre, debido principalmente a una depreciación de 247 millones de euros en su filial Telefónica Tech.
(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de David Latona y Jesús Calero; edición de Inti Landauro y Andrés González; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 3 de noviembre
- 2
San Martín de Porres: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 3
Cuáles son los tres signos con “más suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial
- 4
Vigiladores: cuánto gana un empleado de seguridad privada en noviembre 2025, tras el aumento confirmado