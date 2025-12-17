Telefónica reduce en un 25% su plan de recorte de plantilla en España, según los sindicatos

17 dic (Reuters) - La española Telefónica ha presentado una propuesta definitiva para recortar más de 4.500 puestos de trabajo en varias filiales en España, según informaron el miércoles representantes sindicales, que calificaron el plan de totalmente voluntario tras los cambios introducidos durante las negociaciones.

La propuesta prevé 3.765 salidas en las principales operaciones de Telefónica en España, junto con otros 599 recortes en sus unidades de negocio globales y 190 en su servicio de televisión por suscripción Movistar+, con lo que el total asciende a 4.554, según el sindicato UGT.

La reunión final sobre Movistar+ está prevista para el miércoles, añadió el sindicato.

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, dijeron que la reducción de las salidas mínimas debería permitir que el proceso se llevara a cabo de forma 100% voluntaria, evitando los despidos forzosos.

La propuesta revisada representa una reducción de alrededor del 25% del número de recortes de empleo planteados inicialmente por la empresa al inicio de las negociaciones.

Telefónica no quiso hacer comentarios.

La medida se conoce en un momento en que los operadores de telecomunicaciones europeos se enfrentan a años de estancamiento del crecimiento y a la presión de los inversores para que reduzcan costes y se preparen para la consolidación.

El año pasado, Telefónica recortó unos 3.400 puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos por reducir gastos y apuntalar su balance.

(Información de Jesús Calero; edición de Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)