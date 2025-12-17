Telefónica reduce la afectación mínima del ERE hasta 4.554 salidas y ultima el acuerdo con los sindicatos

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Telefónica ha trasladado a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres principales sociedades afectadas por el proceso de despido colectivo para siete filiales del grupo y, en conjunto, tras presentar la mayoría de las propuestas definitivas para las mesas de negociación, ha reducido el volumen mínimo de salidas hasta 4.554, un 25% menos que las 6.088 planteadas en un primer momento.

En concreto, la teleco ha presentado este miércoles su oferta final para las tres principales filiales de la compañía, las amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), que son Telefónica de España, Móviles y Soluciones.

La afectación para las filiales del CEV se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en las tres sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren.

Esto quiere decir que, en caso de que hubiese 3.765 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040.

Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente.

Por otro lado, la teleco presentó el martes su oferta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., donde el volumen de salidas se ha reducido en un 20% en comparación con la propuesta inicial, hasta un total de 599 (152 menos que las 751 del principio)

La afectación para estas tres filiales se divide del siguiente modo: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo cual suma un total de 599 bajas.

A ello se suman las 190 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 22% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial. Cabe recordar que al principio de las negociaciones la afectación era de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla).

Sin embargo, en el caso de Movistar+ todavía queda una reunión de negociación y la cifra puede variar, aunque no es lo previsible, según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press.

De este modo, las 4.554 salidas mínimas del ERE en Telefónica suponen que, como mínimo, Telefónica adelgazará en torno a un 26% su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.

Este porcentaje supone una reducción de nueve puntos porcentuales sobre el 35% que se planteó en un primer momento.

