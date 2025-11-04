Telefónica registra más de 1.000 millones de euros de pérdidas en los nueve primeros meses de 2025

El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica, inmerso en un importante giro estratégico para aumentar su rentabilidad, anunció el martes pérdidas netas de 1.080 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, aunque confirmó sus objetivos anuales.

El grupo —que en los últimos meses avanzó en la venta de sus filiales en Colombia, Uruguay y Ecuador, tras concluir las de Argentina y Perú— obtuvo a perímetro comparable 271 millones de euros de beneficio en el tercer trimestre, frente a los 493 millones de 2024.

Teniendo en cuenta las minusvalías registradas durante estas cesiones, las pérdidas de la compañía alcanzaron los 1.080 millones de euros en nueve meses, cifra muy por debajo de los 954 millones de beneficio registrados el mismo período de 2024, según los resultados publicados pocas horas antes de la presentación de un nuevo plan estratégico.

Los ingresos del grupo fueron de 8.958 millones de euros en el tercer trimestre (-1,6%) y 26.970 millones en nueve meses (-2,8%).

Pese a ello, la compañía anunció que mantiene sus objetivos anuales, que prevén un crecimiento orgánico de sus ingresos y una remuneración a sus accionistas de 30 céntimos de euro por acción.

Este anuncio se produce mientras Telefónica, con una fuerte presencia en Europa y América Latina, podría estar considerando eliminar "al menos 6.000" empleos como parte de un plan de reestructuración, según una información publicada a principios de octubre por la prensa española, pero desmentida por el grupo a la AFP.

El histórico operador español está inmerso desde principios de año en un importante giro estratégico destinado a centrarse en sus cuatro principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

La minusvalía registrada durante la cesión de sus filiales sudamericanas pesa mucho, sin embargo, en las cuentas del grupo, que emplea a 100.000 personas en todo el mundo.

La estrategia iniciada a comienzos de año se produce en un momento crucial para el gigante de las telecomunicaciones, en el centro de diferentes maniobras desde la entrada sorpresa de la compañía saudí STC, que adquirió el 9,9% del capital de la empresa en septiembre de 2023.

El movimiento llevó al Estado español a adquirir una participación del 10% en la empresa a través del fondo público SEPI.

