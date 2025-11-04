Telefónica remodela su estrategia en Latinoamérica tras el cambio de liderazgo

(Actualiza la nota del 16 de junio con detalles sobre México, Chile, Venezuela, Uruguay y Ecuador)

4 nov (Reuters) - El gigante español de telecomunicaciones Telefónica ha acelerado sus planes para reducir su exposición en Hispanoamérica, donde la rentabilidad es inferior al costo de capital, para centrarse en cambio en cuatro "mercados principales" bajo la gestión de Marc Murtra. Tras una reorganización tanto de la propiedad como de la administración en 2024, Telefónica se ha retirado de muchos países de Sudamérica, basándose en un proceso que comenzó con la venta de algunas filiales de Centroamérica en 2019.

Telefónica, que el 4 de noviembre, se centrará ahora en cuatro mercados: Brasil, Reino Unido, Alemania y España.

A continuación se detallan los avances en las operaciones del grupo en Latinoamérica:

MÉXICO

Telefónica para vender su negocio mexicano a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, dijeron en julio tres fuentes conocedoras de las negociaciones.

el proceso durante una llamada sobre los, Murtra dar detalles sobre posibles ventas de activos.

ARGENTINA

Telefónica la venta de su filial en Argentina a Telecom Argentina

por US$1.245 millones.

PERÚ

Telefónica su unidad peruana en abril a la argentina Integra Tec Internacional por unos 900.000 euros (US$1,04 millones de dólares). La filial una reestructuración financiera ante el regulador del mercado de Perú en febrero. Telefónica contabilizó 1.700 millones de euros en pérdidas de capital en el primer trimestre por la venta de su negocio en Perú y Argentina.

VENEZUELA

El presidente de Telefónica Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, rechazó las especulaciones sobre una posible venta de la filial cuando habló con los periodistas al margen de un evento celebrado en Caracas en septiembre.

En febrero, Rodríguez dijo que planeaba invertir 500 millones de dólares en el país en dos años para expandir los servicios 4G y 5G.

COLOMBIA

Telefónica vender su participación mayoritaria en su filial colombiana por US$400 millones a Millicom International, que opera empresas de telecomunicaciones en toda América Latina bajo la marca Tigo.

URUGUAY

Telefónica uruguaya por US$434 millones a Millicom.

ECUADOR

Telefónica en Ecuador a Millicom por US$379 millones.

CHILE

Telefónica Chile dijo en octubre que había recibido manifestaciones de interés no vinculantes y que se está llevando a cabo un proceso de diligencia debida con varios posibles compradores de sus activos, sin mencionarlos. A principios de ese mes, la mexicana América Móvil dijo que había firmado un acuerdo con Entel para explorar conjuntamente una oferta por los activos de Telefónica en Chile.

EL SALVADOR

Telefónica vendió su filial de telefonía móvil en El Salvador en 2021 a General International Telecom en una operación valorada en US$144 millones.

PANAMÁ

Telefónica vendió su unidad panameña en 2019 a Millicom por 536 millones de euros.

COSTA RICA

Telefónica vendió su filial costarricense en 2020 a Liberty Latin America en una operación de US$538 millones.

NICARAGUA

Los activos de telecomunicaciones móviles de Telefónica en Nicaragua fueron vendidos a Millicom en 2019 en un acuerdo original en efectivo de US$437 millones.

GUATEMALA

Telefónica vendió sus operaciones en Guatemala a su competidor América Móvil por 293 millones de euros en 2019.

BRASIL

Telefónica Brasil, la unidad de Telefónica que cotiza en São Paulo, forma parte de sus cuatro "mercados principales".

La filial ha llevado a cabo varias pequeñas adquisiciones, como la de las firmas de servicios en la nube IPNET e IPNET USA, por 230 millones de reales (US$41,49 millones) en 2024.

