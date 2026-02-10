Telefónica remodela su estrategia en Latinoamérica tras el cambio de liderazgo

10 feb (Reuters) - El gigante español de telecomunicaciones Telefónica ha acelerado sus planes para reducir su exposición en Hispanoamérica, donde la rentabilidad es inferior al costo de capital, para centrarse en cambio en cuatro "mercados principales" bajo la gestión del nuevo presidente ejecutivo, Marc Murtra.

Tras una reorganización tanto de la propiedad como de la administración en 2024, Telefónica se ha retirado de muchos países de Sudamérica, basándose en un proceso que comenzó con la venta de algunas filiales de Centroamérica en 2019.

Telefónica, que presentó un nuevo plan estratégico en noviembre, se centrará ahora en cuatro mercados: Brasil, Reino Unido, Alemania y España.

A continuación se detallan los avances en las operaciones del grupo en Latinoamérica:

MÉXICO

Telefónica está en conversaciones exclusivas para vender su negocio mexicano a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, dijeron en julio de 2025 tres fuentes conocedoras de las negociaciones.

En noviembre, Murtra nombró a México como uno de los mercados de los que planeaba salir, sin proporcionar más detalles ni plazos.

ARGENTINA

Telefónica anunció en 2025 la venta de su filial en Argentina a Telecom Argentina por 1.245 millones de dólares.

PERÚ

Telefónica acordó vender su unidad peruana en 2025 a la argentina Integra Tec Internacional por unos 900.000 euros (1,04 millones de dólares). La filial había solicitado previamente una reestructuración financiera ante el regulador del mercado de Perú.

Telefónica contabilizó 1.700 millones de euros en pérdidas de capital en el primer trimestre de 2025 por la venta de su negocio en Perú y Argentina.

VENEZUELA

En el Día del Mercado de Capitales de la compañía en noviembre de 2025, Murtra dijo que Venezuela estaba entre los países que planeaba abandonar dentro de su estrategia de desinversión en Latinoamérica.

A principios del año pasado, el presidente de Telefónica Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, dijo que planeaba invertir 500 millones de dólares en el país en dos años para expandir los servicios 4G y 5G.

COLOMBIA

Telefónica acordó en 2025 vender su participación mayoritaria en su filial colombiana por 400 millones de dólares a Millicom International, que opera empresas de telecomunicaciones en toda América Latina bajo la marca Tigo.

A principios de febrero, la empresa española completó la venta del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones a Millicom Colombia.

URUGUAY

Telefónica vendió su unidad uruguaya por 434 millones de dólares a Millicom.

ECUADOR

Telefónica vendió su filial en Ecuador a Millicom por 379 millones de dólares.

CHILE

Telefónica acordó en febrero vender el 100% de su filial Telefónica Móviles Chile al grupo francés NJJ y a Millicom, ambas propiedad del multimillonario Xavier Niel, por unos 1.220 millones de dólares.

EL SALVADOR

Telefónica vendió su filial de telefonía móvil en El Salvador en 2021 a General International Telecom en una operación valorada en 144 millones de dólares.

PANAMÁ

Telefónica vendió su unidad panameña en 2019 a Millicom por 536 millones de euros.

COSTA RICA

Telefónica vendió su filial costarricense en 2020 a Liberty Latin America en una operación de 538 millones de dólares.

NICARAGUA

Los activos de telecomunicaciones móviles de Telefónica en Nicaragua fueron vendidos a Millicom en 2019 en un acuerdo original en efectivo de 437 millones de dólares.

GUATEMALA

Telefónica vendió sus operaciones en Guatemala a su competidor América Móvil por 293 millones de euros en 2019.

BRASIL

Telefônica Brasil, la unidad de Telefónica que cotiza en São Paulo, forma parte de sus cuatro "mercados principales".

La filial ha llevado a cabo varias pequeñas adquisiciones, como la de las firmas de servicios en la nube IPNET e IPNET USA, por 230 millones de reales (41,49 millones de dólares) en 2024.

(1 dólar = 0,8393 euros)

(1 dólar = 5,1937 reales)

(Información de Benjamín Mejías Valencia)