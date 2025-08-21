Telefónica renueva en España un contrato de 5G con Huawei hasta 2030, según El País

MADRID, 21 ago (Reuters) - Telefónica renovó un contrato con el fabricante chino Huawei para suministrar equipos para la administración del núcleo de su red móvil 5G para clientes minoristas en España hasta 2030, informó el jueves el diario El País, que basa su información en fuentes del sector no identificadas. Telefónica renovó ese contrato a finales de 2024 y a principios de 2025 adjudicó al fabricante competidor Nokia un contrato de núcleo 5G para su servicio a empresas e instituciones gubernamentales, dijo El País. El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, dijo a Reuters el mes pasado que la empresa estaba "reduciendo su exposición a Huawei" en España para cumplir con las recomendaciones de la UE a los operadores de telecomunicaciones de retirar progresivamente los dispositivos fabricados por Huawei por temor a que supongan un riesgo potencial para la seguridad.

Un portavoz de Telefónica dijo que la empresa no haría comentarios sobre contratos individuales y Gayo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Huawei declinó hacer comentarios.

Algunos países europeos, entre ellos Alemania, han prohibido el uso de equipos de Huawei, mientras que España no lo ha hecho. (Información de Inti Landauro y Paul Sandle; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)