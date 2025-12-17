Telefónica retirará sus ADS de la Bolsa de Nueva York por sus costes y cargas administrativas

MADRID, 17 dic (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica anunció el miércoles que retirará sus American Depositary Shares (ADS, acciones depositarias estadounidenses) de la Bolsa de Nueva York, alegando la carga administrativa y el coste de mantenerlas cotizando.

La medida se produce en un momento en que Telefónica trata de racionalizar su negocio en el marco del nuevo plan estratégico quinquenal presentado el mes pasado, cuyo objetivo es reducir la deuda y los costes operativos.

La compañía se ha desprendido recientemente de filiales en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador, en un intento de reducir su exposición en Latinoamérica.

También está negociando con los sindicatos un plan de despidos en España.

En un comunicado, Telefónica dijo que no tenía previsto cotizar los ADS en otra bolsa estadounidense. Los actuales tenedores de ADS tendrán la opción de canjearlas por acciones ordinarias cotizadas en España.

La compañía dijo que presentaría la documentación requerida ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos en las próximas semanas, y que la exclusión de cotización se haría efectiva 10 días después de la presentación.

"No se espera que esta decisión tenga ningún impacto en los clientes y socios de Telefónica ni en su presencia comercial en Estados Unidos", añadió.

En el mismo comunicado, Telefónica dijo que también tenía la intención de excluir sus ADS de la Bolsa de Valores de Lima. (Reportaje de David Latona; Edición de Andrei Khalip)