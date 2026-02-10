Telefónica vende su unidad chilena a NJJ y Millicom por unos US$1.220 millones

SANTIAGO/MADRID, 10 feb (Reuters) - El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica anunció el martes la venta del 100% de su filial Telefónica Móviles Chile al grupo francés NJJ y a la empresa luxemburguesa Millicom, ambas propiedad del multimillonario Xavier Niel, en línea con su estrategia de desinversión en Latinoamérica para centrarse en sus mercados principales.

Bajo la dirección del presidente ejecutivo Marc Murtra, que asumió el cargo en enero de 2025, Telefónica ha acelerado sus planes de larga data para reducir su exposición en Hispanoamérica, donde la rentabilidad es inferior al costo del capital. En su lugar, busca consolidar su presencia en España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

El acuerdo, que se firmó y cerró el martes, tenía un valor fijo de alrededor de US$1.220 millones, según Telefónica, con un pago adicional de US$150 millones vinculado a determinados hitos en el mercado chileno de las telecomunicaciones.

La transacción incluye un pago inmediato en efectivo de US$50 millones y un pago diferido de US$340 millones que se abonará en función de los resultados financieros de Telefónica Chile.

Telefónica dijo en un comunicado que la operación "se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica".

Telefónica Chile tenía una deuda financiera neta de 479 millones de euros (US$571 millones) a finales de 2025, añadió la empresa.

La empresa española había completado la semana pasada la venta del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones a Millicom Colombia.

Millicom International Cellular S.A. es la empresa de telecomunicaciones luxemburguesa de Niel, que presta servicios en América Latina a través de su marca Tigo.

NJJ es una sociedad de cartera controlada por Niel, fundador del proveedor francés de telecomunicaciones Iliad.

(1 dólar = 0,8393 euros) (Información de Javier López de Lérida y David Latona; editado por Javier Leira y Benjamín Mejías Valencia)