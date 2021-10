Telefónica y COE renuevan el programa de becas Podium para el ciclo olímpico hasta Paris 2024

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, han firmado este jueves la renovación del programa de becas Podium, que seguirá permitiendo a jóvenes promesas del deporte español mejorar sus condiciones de preparación durante el ciclo olímpico hasta Paris 2024.

La presentación del acuerdo se celebró en la sede de Teléfonica, donde comparecieron numerosos deportistas becados por Podium, entre ellos Marcus Cooper, Alberto Giner, Ray Zapata o Adriana Cerezo, todos medallistas olímpicos en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Precisamente Cooper, que también conquistó el oro en Río'2016, fue el primer becado por Podium que logró una medalla olímpica hace cinco años en Brasil. "Llegué a Rio de Janeiro y pasó lo que pasó. Use los recursos de Podium al completo y al final valieron la pena. Este programa es un ejemplo a nivel nacional como internacional, no sé si todos los países tienen la suerte de vivir estas iniciativas", agradeció el piragüista.

El programa Podium arrancó en 2014 con 80 deportistas, de los cuales 22 lograron la clasificación para los Juegos de Río, y por él ya han pasado un total de 281 deportistas que se han beneficiado de 768 becas a las que Telefónica ha destinado 10,8 millones de euros. Para el ciclo olímpico de Tokio, el balance fue de 56 deportistas clasificados y seis medallas, entre ellas Adriana Cerezo, que sigue "dándole vueltas" a su final perdida en taekwondo.

"Y seguro que voy a seguir haciéndolo durante mucho tiempo, es algo que se te queda. Pero al final es una forma de motivarme para París y conseguir allí lo que no pude en Tokio. Las becas Podium han sido un impulso para poder a soñar, que pongan en ti esta confianza sin llegar anda a cambio. Es un apoyo increíble", indicó.

Otro joven deportista que tocó la gloria en Tokio fue Alberto Giner, oro en escalada. "Mis próximos objetivos con la Copa del Mundo del año que viene, el Campeonato del Mundo y luego Paris 2024. El camino hasta los próximos Juegos Olímpicos es complicado, por eso prefiero centrarme primero en la clasificación", explicó el extremeño.

Por su parte, la plata fue la recompensa del gimnasta Ray Zapata, quien reconoció que "antes de la final estaba muy ansioso". "Cuando lo logré no me lo creía porque cumplía un sueño de pequeño. Al final llegó y me sentí muy realizado. A día de hoy todavía lo dudo en poco, pero teniendo la medalla en casa es difícil. Las becas Podium tienen bastante culpa de este éxito", sentenció.

Además, también tomó la palabra Álvarez-Pallete, quien recordó los inicios del programa y lanzó un mensaje de ánimo a los deportistas. "Hacéis mejor a estar compañía y hacéis mejor a este país. Seguimos hacia París, esto acaba de empezar, así que por favor seguid haciéndonos mejores", pidió.