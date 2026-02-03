Telefónica y Liberty están en conversaciones para comprar Netomnia, según fuentes

Por Paul Sandle y Amy-Jo Crowley

LONDRES, 3 feb (Reuters) -

Telefónica y ⁠Liberty Global, ⁠propietarios de Virgin Media O2, están en conversaciones avanzadas para comprar el operador ⁠de fibra ‌británico ​Netomnia, según han afirmado dos personas cercanas ​al asunto, un paso hacia la esperada ‌consolidación de los proveedores ‌de redes alternativas del ​Reino Unido. Las compañías de telecomunicaciones Telefónica y Liberty Global se han asociado con la empresa de capital riesgo InfraVia Capital para comprar la red de banda ancha a través de su empresa conjunta ⁠de fibra óptica Nexfibre por unos 2.000 millones de ​libras (2.730 millones de dólares), según informó el martes el Financial Times. La operación podría anunciarse a lo largo de esta semana, según añade el artículo.

Netomnia se ha negado a ⁠hacer comentarios.

Nexfibre, la cuarta red de banda ancha ​más grande de Reino Unido, es propiedad conjunta de Virgin Media O2 e InfraVia.

Según la ‍información, un acuerdo entre Nexfibre y Netomnia daría a Virgin Media O2 acceso a unos 8 millones de hogares y 20 millones de locales en ​total.

(1 dólar = 0,7323 libras esterlinas) (Información de Paul Sandle en Londres; redacción de Amy-Jo Crowley; edición de Anousha Sakoui; ‍edición en español de Jorge Ollero Castela)