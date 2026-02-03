Telefónica y Liberty están en conversaciones para comprar Netomnia, según fuentes
Por Paul Sandle y Amy-Jo Crowley
LONDRES, 3 feb (Reuters) -
Telefónica y Liberty Global, propietarios de Virgin Media O2, están en conversaciones avanzadas para comprar el operador de fibra británico Netomnia, según han afirmado dos personas cercanas al asunto, un paso hacia la esperada consolidación de los proveedores de redes alternativas del Reino Unido. Las compañías de telecomunicaciones Telefónica y Liberty Global se han asociado con la empresa de capital riesgo InfraVia Capital para comprar la red de banda ancha a través de su empresa conjunta de fibra óptica Nexfibre por unos 2.000 millones de libras (2.730 millones de dólares), según informó el martes el Financial Times. La operación podría anunciarse a lo largo de esta semana, según añade el artículo.
Netomnia se ha negado a hacer comentarios.
Nexfibre, la cuarta red de banda ancha más grande de Reino Unido, es propiedad conjunta de Virgin Media O2 e InfraVia.
Según la información, un acuerdo entre Nexfibre y Netomnia daría a Virgin Media O2 acceso a unos 8 millones de hogares y 20 millones de locales en total.
(1 dólar = 0,7323 libras esterlinas) (Información de Paul Sandle en Londres; redacción de Amy-Jo Crowley; edición de Anousha Sakoui; edición en español de Jorge Ollero Castela)