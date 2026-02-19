Telegram rechaza la afirmación rusa de que espías extranjeros pueden leer mensajes de soldados

MOSCÚ, 19 feb (Reuters) -

Telegram afirma que no ha encontrado ninguna violación de su cifrado, desestimando la idea de que los servicios de inteligencia extranjeros pueden ver los mensajes enviados por los soldados rusos a través de la aplicación de mensajería.

El regulador estatal de comunicaciones de Rusia ha impuesto restricciones a Telegram, una importante plataforma de comunicaciones públicas y privadas en el país, por lo que considera un incumplimiento por parte de la empresa de eliminar contenidos extremistas.

El ministro de Desarrollo Digital, Maksud Shadayev, dijo el miércoles que los servicios de inteligencia extranjeros podían ver los mensajes de Telegram enviados por los soldados rusos que luchan en Ucrania.

Soldados rusos, corresponsales de guerra y políticos han afirmado que la aplicación es muy utilizada por las tropas, no solo para comunicarse con sus familias en casa, sino también, en ocasiones, con fines operativos.

En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, la empresa dijo: "nunca se ha detectado ninguna violación del cifrado de Telegram".

Añadió: "la acusación del Gobierno ruso de que nuestro cifrado se ha visto comprometido es una invención deliberada destinada a justificar la ilegalización de Telegram y a obligar a los ciudadanos a utilizar una plataforma de mensajería controlada por el Estado y diseñada para la vigilancia y la censura masivas".

Rusia también ha bloqueado o restringido otras plataformas de mensajería extranjeras, como WhatsApp, de Meta, y FaceTime, de Apple. Las autoridades han instado a la población a cambiar a una nueva aplicación respaldada por el Estado llamada MAX, rechazando las acusaciones de que está diseñada como herramienta de vigilancia.

(Información de Gleb Stolyarov; edición de Mark Trevelyan y David Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)