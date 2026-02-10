Telegram se enfrenta a más restricciones y posibles multas tras medidas de autoridades rusas

Por Ekaterina Maksimova

MOSCÚ, 10 feb (Reuters) - Telegram, una importante plataforma para las comunicaciones públicas y privadas en Rusia, se enfrentará a nuevas restricciones por parte de las autoridades debido a que no ha corregido infracciones anteriores, informó el organismo estatal de control de las comunicaciones.

El regulador, Roskomnadzor, comenzó a limitar las llamadas de voz y video a través de Telegram el pasado mes de agosto, cuando tomó medidas similares contra WhatsApp, de Meta. En una nueva ofensiva contra los proveedores de tecnología con sede en el extranjero, bloqueó la aplicación de videollamadas FaceTime de Apple en diciembre.

En un comunicado emitido el martes, Roskomnadzor dijo que varias aplicaciones de mensajería, incluida Telegram, no habían tomado medidas en los últimos meses para resolver las quejas presentadas contra ellas.

"Al igual que antes, no se respeta la legislación rusa, no se protegen los datos personales y no existen medidas eficaces para combatir el fraude y el uso de la aplicación de mensajería con fines delictivos y terroristas", afirmó.

"Por lo tanto, por decisión de los organismos autorizados, Roskomnadzor seguirá imponiendo restricciones sucesivas para garantizar el cumplimiento de la legislación rusa y la protección de los ciudadanos".

Telegram, fundada por el empresario de origen ruso Pavel Durov, es utilizada por medios de comunicación, el Kremlin, los tribunales, las celebridades y la oposición en el exilio, para distribuir información al instante a una gran audiencia.

Los blogueros militares afirman que también ha sido ampliamente utilizado por los soldados rusos que luchan en Ucrania.

