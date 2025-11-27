Telescopio en Chile captura impresionante imagen de la Nebulosa de la Mariposa

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un telescopio en Chile ha capturado una impresionante nueva imagen de la Nebulosa de la Mariposa.

El NoirLab de la Fundación Nacional de Ciencias publicó la imagen el miércoles.

La Nebulosa de la Mariposa se encuentra a entre 2.500 y 3.800 años luz de distancia, en la constelación de Escorpio. Un solo año luz equivale a unos 9 billones de kilómetros (6 billones de millas). La imagen fue tomada el mes pasado por el telescopio Gemini Sur.

En el corazón de esta nebulosa bipolar se encuentra una estrella enana blanca que hace mucho tiempo desechó sus capas exteriores de gas. El gas descartado forma las alas similares a las de una mariposa que se despliegan desde la estrella envejecida, cuyo calor hace que el gas brille.

Niños de Chile eligieron este objetivo astronómico para celebrar los 25 años de operación del Observatorio Internacional Gemini.

___

