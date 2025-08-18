Televisa demandará a Penguin Random House

El consorcio televisivo dominante de México argumenta que "Las señoras del narco: Amar en el infierno", la obra en cuestión, publicada en 2023, le causó "daño moral", por afirmar que las actrices formaban parte de un catálogo de "escorts" del capo narco Arturo Beltrán Leyva, fallecido en 2009.

Las querellas se presentarán tanto en México como en Londres, donde se ubica la sede de Penguin Random House, la editorial más grande del mundo.

La decisión de Televisa de presentar las demandas fue adoptada después de que el pasado día 15, un tribunal de apelaciones de México obligó a la editorial a "publicar la réplica" de la empresa a partes del libro de Anabel Hernández bajo la premisa de que "porciones de lo ahí escrito no tienen fundamento alguno".

"Son, simple y llanamente, un invento", dice el fallo, luego de un juicio donde "quedó probado que sus imputaciones carecen de pruebas".

El diario La Jornada, de la capital mexicana, acusó a la periodista de dedicarse "en los últimos años a difamar" al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora Claudia Sheinbaum, y a sus administraciones, ejerciendo "el género de periodismo fantasioso".

Hernández es autora también de "La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa", de mayo de 2024, en el que involucra con base en testimonios de miembros de bandas criminales a López Obrador con el crimen organizado y sostiene que financió sus campañas electorales.

Entre las actrices que han sido señaladas de haber ejercido la prostitución y estar al servicio de uno de los narcotraficantes más poderosos del país figuran Galilea Montijo y Paty Navidad y la venezolana Alicia Machado, a quienes se menciona en distintos capítulos.

En el fallo judicial del tribunal de apelación se establece que, de ahora en adelante, Penguin Random House, "además de disculparse públicamente y pagar multa, está condenada a designar e informar al público en general, a través de su portal, el nombre del responsable de recibir y tramitar solicitudes de réplica".

"Esto significa que la editorial no podrá divulgar cosas sin sustento. Deberá sujetarse a los mismos estándares que tienen periódicos e informativos en el país", señaló La Jornada.

"No habrá impunidad.

La sentencia abre la puerta a un posible daño moral, con castigos multimillonarios", expuso el matutino, alineado con el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda), al que pertenecen tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum.

El matutino El Universal consideró que "la sentencia es relevante porque es la primera vez que en México se aplicó el derecho de réplica en la publicación de libros desde la entrada en vigor" de la ley en 2015, y "sienta un precedente para que las editoriales sean más rigurosas en el contenido de las obras para no incurrir en falsedades".

La actriz Paty Navidad, quien según el libro recibía unos US$35.000 por una comida de cinco horas con Beltrán Leyva, celebró esta resolución y señaló que "esto apenas comienza".

