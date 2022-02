TelevisaUnivision Presenta ViX, el Mayor Servicio de Streaming en Español del Mundo

Miami--(business wire)--feb. 16, 2022--

TelevisaUnivision Inc., la compañía líder de medios y contenido en español en el mundo, hoy presentó ViX, el primer servicio de streaming a gran escala que se creó específicamente para el mundo hispanohablante. ViX ofrecerá más de 50,000 horas de contenido en español en una amplia variedad de géneros, que incluirá series y películas originales, deportes y noticias en vivo, y los actuales éxitos de Televisa y Univision, además de acceso a una extensa videoteca de destacado contenido y franquicias de la videoteca de Televisa. El servicio de dos niveles incluirá ViX, un producto gratuito con publicidad (AVOD) que se lanzará el 31 de marzo con 100 canales en una guía electrónica de programación y una experiencia con extenso contenido de video on demand (VOD); y una opción bajo modelo de suscripción (SVOD), ViX+, con contenido premium que incluirá “ViX+ Originales” y fútbol exclusivo, cuyo lanzamiento está programado para el segundo semestre de 2022. La versión beta de la aplicación de streaming está a disposición de usuarios selectos en Estados Unidos y México a partir de hoy.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220216006018/es/

“ Con el contenido y la capacidad de TelevisaUnivision integradas, estamos perfectamente capacitados para ofrecer un revolucionario servicio de streaming a los casi 600 millones de hispanohablantes alrededor del mundo. Será la primera vez que nuestra audiencia a nivel global tenga una experiencia de streaming de alta calidad que ofrezca una variedad enorme de entretenimiento de clase mundial, deportes y noticias producidos en español y para hispanohablantes ”, dijo Wade Davis, Chief Executive Officer de TelevisaUnivision. “ Más allá de nuestra audiencia, ViX será una plataforma que amplíe nuestras soluciones para clientes de publicidad y aliados de distribución, al crear maneras nuevas e impactantes de llegar a nuestra audiencia y expandir juntos nuestras actividades comerciales. No hay nada como esto en el mercado, y solo la potencia combinada de TelevisaUnivision puede ofrecer ViX y ViX+ ”.

El nuevo servicio se lanzará en Estados Unidos, México y la mayoría de los países latinoamericanos, y estará disponible en las principales plataformas y en el portal vix.com. Las opciones actuales de streaming de la compañía, PrendeTV, Blim TV y la versión anterior de VIX (AVOD), adquirida en 2021, se incorporarán impecablemente a la nueva plataforma de ViX en los próximos meses, asegurando una experiencia de visualización ininterrumpida para los usuarios.

“ Estamos especialmente preparados para lanzar el primer servicio global de streaming en español a esta escala. Con la integración de Televisa y Univision, nuestra historia colectiva nos da una experiencia increíble a la hora de llegar a la audiencia de habla hispana, y usaremos estos aprendizajes para ofrecer un servicio de streaming de primera calidad a los cientos de millones de hispanohablantes alrededor del mundo que quieren ver la diversidad de sus culturas, idioma, intereses y experiencias representados y reflejados en la pantalla de manera auténtica ”, dijo Pierluigi Gazzolo, President y Chief Transformation Officer de TelevisaUnivision. “ Es importante destacar que tenemos acceso a la más extensa videoteca de éxitos en español, a través de las 300,000 horas de contenido de Televisa, un prolífico generador de producción y la extensa cartera de propiedad intelectual, e invertiremos cada vez más en contenido, por encima de nuestros canales. Esto resultará en el producto de streaming de entretenimiento, noticias y deportes en español más grande que jamás haya sido compilado. Esto combinado con el enorme alcance de audiencia que tenemos, hará que este contenido impulse nuestro servicio de streaming como ningún otro puede hacerlo en español ”.

ViX, el nivel AVOD:

Con ViX, el nivel AVOD del servicio, los usuarios podrán ver una gran variedad de entretenimiento de formato largo, además de deportes y noticias en vivo, de manera gratuita, en el primer servicio de calidad televisiva y con publicidad para el mundo hispanohablante, lo que permitirá que la audiencia disfrute de contenido que refleja su cultura e idioma. ViX seleccionará una gran cantidad de contenido, 40,000 horas, con más de 100 canales especialmente creados con contenido de calidad televisiva y programación en vivo, lo que permitirá que los consumidores descubran y vuelvan a descubrir fácilmente sus favoritos en la conocida interfaz de la guía electrónica de programación (EPG).

ViX ofrecerá las novelas clásicas y megaéxitos de Televisa, alianzas con algunos de los mejores productores del mundo, desde Colombia hasta Turquía, series con o sin guión, películas taquilleras de Hollywood, independientes y latinoamericanas, todo en español y con menos anuncios que la televisión tradicional. ViX también tendrá programación sin par de noticias de múltiples fuentes del mundo, con destacados canales internacionales, de manera exclusiva para el continente americano, entre ellos Noticias Univision 24/7 y el nuevo canal de streaming de Noticieros Televisa. Finalmente, ViX también ofrecerá una gran variedad de fútbol, con algunos de los más destacados torneos y ligas del mundo, y más partidos para las audiencias hispanohablantes que todos los demás destinos de streaming sin necesidad de pagar, como también Zona TUDN, un nuevo canal 24/7 de noticias deportivas con programas de debate, análisis, comentario y entrevistas exclusivas.

ViX+, el nivel SVOD:

Con el nivel SVOD del servicio, ViX+, los consumidores tendrán acceso a más contenido premium en español que jamás se ha ofrecido en un servicio SVOD, con 10,000 horas de programación para su deleite. Tan solo el primer año, el servicio estrenará más de 50 series y películas de ViX+ Original que representarán, en promedio, por lo menos un estreno semanal.

ViX+ incluirá producciones exclusivas desarrolladas por algunos de los mejores creadores y narradores en español. Hoy TelevisaUnivision anunció una nueva alianza con Ventanarosa Productions de Salma Hayek Pinault para un acuerdo de acceso preferencial ( first-look deal ) de dos años, para producir películas exclusivas en español. La compañía había anunciado anteriormente acuerdos exclusivos de acceso preferencial con 3Pas Studios, la compañia de Eugenio Derbez y Ben Odell, y María Dueñas, así como una nueva serie documental original producida por Selena Gómez, y acuerdos con Mario Vargas Llosa, Santiago Limón y Ben Silverman de Propagate.

Creado con compañías líderes en producción internacional, el contenido original que representará a México, Estados Unidos, Colombia y España incluirá una nueva versión de la serie de terror “La hora marcada”, producciones conjuntas con Dynamo y Mediacrest, y un acuerdo para varias producciones con The Mediapro Studio. Además, ViX+ cuenta con una fuente robusta de producciones de los estudios de la compañía, entre ellas nuevas series biográficas sobre la vida de ídolos mexicanos y nuevas creaciones del género preferido de las audiencias latinas, la novela, con producciones emocionantes de estilo contemporáneo, dirigido a las audiencias de streaming actuales.

La productora y distribuidora más importante de cine mexicano, Videocine, estrenará muchas producciones originales exclusivamente en ViX+ en México durante el primer año del servicio. Algunas de estas también estarán disponibles en Estados Unidos. Otras excelentes producciones de diferentes aliados de cine estarán a disposición de los suscriptores. Finalmente, ViX+ será el destino favorito del fútbol en español, con más de 3,000 partidos en vivo al año, lo que equivale a más de 6,000 horas de fútbol en vivo en Estados Unidos y México juntos. Así ofrecerá un nivel superior de cobertura de los mejores campeonatos y ligas del mundo. Esto crea una programación sin precedentes de fútbol, con más partidos en español en un solo lugar que todos los demás destinos de streaming.

Juntos, ViX y ViX+ ofrecerán la cobertura más completa de la Copa Mundial en México y les dará a los usuarios acceso a 40 partidos en vivo, incluidos 10 exclusivamente en ViX+, además de una extensa cobertura del torneo, desde México hasta Qatar, en Zona TUDN, el nuevo canal de deportes 24/7.

Desde series premium y originales hasta exclusivos estrenos de películas, desde deportes hasta noticias y mucho más, ViX y ViX+ establecerán un nuevo estándar para streaming en AVOD y SVOD en el mundo hispanohablante.

“ Nuestra misión será ofrecer más contenido original en español que todas las demás plataformas de streaming ”, c oncluyó Gazzolo . “No tengo la menor duda de que ViX se volverá un servicio esencial de streaming para la audiencia hispanohablante y las marcas que quieren llegar a ellos ”.

En el transcurso del año pasado, TelevisaUnivision contrató a expertos ejecutivos de streaming de servicios mundiales consolidados para trabajar en el desarrollo y lanzamiento de ViX, entre ellos Rafael Urbina, Executive Vice President y General Manager of ViX; Rodrigo Mazón, Executive Vice President y General Manager of ViX+; Michael Cerdá, Executive Vice President of Product & Engineering; Cameron Carr, Executive Vice President of Data & Insights; Adam Waltuch, Senior Vice President of Streaming Partnerships; y Roger Solé, Chief Marketing Officer of ViX.

“Que quede claro: nuestro nuevo servicio no es una versión rediseñada de una oferta televisiva”, dijo Davis. “Lo que estamos creando es incremental a nuestro negocio de televisión. Cientos de producciones originales, miles de horas de fútbol premium, en exclusiva y en vivo, noticieros propios en vivo y mucho más, en un producto innovador y con un precio insuperable”.

La programación de ViX incluye:

Novelas: Desde las clásicas como “Marimar” y “Rebelde” hasta grandes éxitos como “Teresa” y “Amores verdaderos”, además de superestrellas, entre ellas Thalía, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Gabriel Soto y más.

Películas: Películas y series muy populares, todas disponibles en español, de destacados estudios y creadores como Lionsgate, MGM y Disney, entre otros.

Canales: Canales de streaming con calidad de televisión como el “Canal Derbez”, con las mejores selecciones y contenido auténtico para toda la familia, el canal “beIN Sports Xtra en Español” y una colección de canales para niños, entre ellos “Moonbug Kids” con los megaéxitos “Cocomelon” y “Blippi”.

Deportes en vivo: El nuevo canal de deportes 24/7 “Zona TUDN”, que pasará a ser el destino de los superfanáticos de todos los deportes, con extensa cobertura, programas de debate, análisis, comentario y entrevistas exclusivas. Fútbol en vivo y exclusivo que incluirá “El partido de la semana”, con algunos de los principales torneos y ligas del mundo.

Noticias en vivo: Un servicio sin par de múltiples fuentes del mundo, que incluirá el canal “Noticias Univision 24/7”, con trasmisiones en vivo con cobertura instantánea de las últimas noticias y sucesos de importancia para las audiencias. También, nuevo contenido original que incluirá “Algo personal con Jorge Ramos”. El nuevo programa, presentado por el exitoso autor y periodista ganador de 10 premios Emmy, estará disponible desde el lanzamiento y contará con conversaciones íntimas con renombradas personalidades. Además, ViX tendrá un nuevo canal de noticias por streaming de Noticieros Televisa, una de las marcas con mayor credibilidad y nivel de audiencia de Latinoamérica.

La programación de ViX+ que se estrenará el primer año incluye:

Series originales de ViX+:

Novelas vix+:

Películas originales ViX+:

“Jenni”: Llevada a ViX+ por Mucho Más Media, la película se basa en la vida real de la fallecida cantante mexicoamericana e ídolo de muchos, Jenni Rivera. Una producción biográfica de los creadores de Hollywood Javier Chapa y Donald De Line.

Entre las películas originales de Videocine que vienen a ViX+ están:

Series documentales de deportes ViX+: Exclusivas historias de gran perfil con acción y drama dentro y fuera de la cancha:

Programación sin precedente de fútbol EN VIVO:

Hagan clic aquí para descargar imágenes.

Acerca de ViX

ViX es el primer servicio de streaming global a gran escala que presta servicios para el mundo hispanohablante exclusivamente. Propiedad de TelevisaUnivision, ViX celebra las culturas latinas y los narradores de lenga española con 50,000 horas de contenido de un nivel sin precedente, gratuito y premium pago, en diversos géneros, con películas, series cómicas y dramáticas, novelas y programación infantil, además de noticias y deportes en vivo. Aprovechando más de 300,000 horas de la videoteca de contenido y la robusta librería de propiedad intelectual de Televisa para ofrecer algo sin par. El nuevo servicio completo de streaming global destaca el mejor entretenimiento en español y cruza barreras y genera alegría con su contenido sin igual. ViX incluye un nivel gratis con publicidad (AVOD) de marca ViX y una opción premium con suscripción (SVOD) de marca ViX+.

Sobre TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 40,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado, y ViX, la plataforma internacional de streaming de dos niveles . Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite www.televisaunivision.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220216006018/es/

CONTACT: Viviana Rubinsteinvrubinstein@univision.net

Tatiana Oviedotoviedo@univision.net

Keyword: florida north america united states mexico south america central america

Industry keyword: tv and radio entertainment

SOURCE: TelevisaUnivision Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/16/2022 01:08 pm/disc: 02/16/2022 01:08 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220216006018/es