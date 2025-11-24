Televisión estatal de Myanmar transmite redadas militares en centros de estafa

BANGKOK (AP) — El gobierno militar de Myanmar ha comenzado a transmitir en la televisión estatal videos extensos sobre sus operativos en centros de estafas en línea, mostrando edificios siendo demolidos y más de 1.000 extranjeros detenidos.

Myanmar es conocido por albergar operaciones de ciberestafas responsables de engañar a personas en todo el mundo, que generalmente implican ganar la confianza de las víctimas en línea con artimañas románticas y esquemas de inversión falsos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que tales actividades generan poco menos de US$40.000 millones en ingresos anuales para grupos criminales.

La inusual extensión y detalles de los reportes que comenzaron a emitirse a finales de la semana pasada en la televisión MRTV parecen reflejar el deseo del gobierno militar de publicitar sus esfuerzos tras meses de mala publicidad y presión internacional. El gobierno militar enfrenta el rechazo de muchas naciones por haber tomado el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021 y ejercer medidas brutales contra sus detractores.

Las autoridades allanaron recientemente dos importantes centros de estafas, KK Park y Shwe Kokko, ambos en las afueras de Myawaddy, una ciudad comercial en la frontera con Tailandia.

La última operación, que comenzó el 18 de noviembre en Shwe Kokko, llevó al arresto de 1.746 extranjeros en seis días, según un reporte del lunes en Myanma Alinn y otros periódicos estatales.

Hubo otras redadas a principios de este año. Los reportes del lunes señalan que un total de 12.586 extranjeros han sido detenidos desde finales de enero y 9.978 de ellos fueron deportados a sus países de origen a través de Tailandia. Algunos extranjeros, de naciones africanas y otros lugares, han reportado haber sido engañados para trabajar en los centros y posteriormente se les impide salir de ellos.

Los reportes detallaron que las autoridades confiscaron 2.893 computadoras, 21.750 teléfonos móviles, 101 dispositivos de comunicaciones satelitales Starlink, 21 enrutadores de internet y una gran cantidad de otros equipos utilizados para llevar a cabo actividades de fraude y apuestas en línea en Shwe Kokko.

La televisión MRTV ha estado transmitiendo videos diarios de las fuerzas de seguridad recorriendo edificios sin resistencia, así como imágenes de detenidos extranjeros en Shwe Kokko siendo obligados a ponerse en cuclillas en fila.

Los videos también mostraron edificios en KK Park, allanados a mediados de octubre, siendo demolidos con explosivos y bulldozers, con cientos de computadoras aplastadas bajo una apisonadora.

El gobierno militar indicó que comenzó su represión contra las estafas en línea y el juego ilegal a principios de septiembre. Sin embargo, los críticos afirman que los cerebros de las operaciones de estafa continúan operando en otros lugares.

Las milicias de minorías étnicas también ejercen una fuerte influencia en el área de Myawaddy. Varias milicias karen étnicas están activas, incluyendo la Fuerza de Guardia Fronteriza respaldada por el ejército, que ha firmado un alto el fuego con el ejército, y la Unión Nacional Karen (KNU), que es parte de la resistencia nacional contra el régimen militar.

La Fuerza de Guardia Fronteriza se ha atribuido participar en la represión, aunque se cree ampliamente que ha proporcionado protección a los operadores de estafas en el pasado. El gobierno militar ha afirmado que la KNU está vinculada a los centros de estafas sobre la base de supuestos acuerdos inmobiliarios.

Ambos grupos han negado su participación en las operaciones de estafas.

