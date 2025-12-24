Televisión estatal siria reporta bombardeos de Jordania contra redes de tráfico de droga

El ejército jordano lanzó bombardeos aéreos contra redes de tráfico de droga en el sur de Siria el miércoles, reportó la televisión estatal siria.

El medio estatal Al Ikhbariya señaló en Telegram que el ejército jordano bombardeó "redes de tráfico de drogas y granjas de almacenamiento en el campo al sur y el este" de Sueida.

En un comunicado, el ejército jordano confirmó que atacó "fábricas y talleres usados por traficantes de armas y drogas", sin especificar la ubicación.

Los militares agregaron que neutralizaron a traficantes que organizaban "contrabando de armas y de droga hacia territorio jordano".

Un residente de una zona fronteriza al sur de Sueida declaró a AFP bajo condición de anonimato que el bombardeo "fue extremadamente intenso y que tuvo como objetivo rutas de tráfico".

Durante la prolongada guerra civil en Siria, antes de la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, la droga captagón se convirtió en el segundo producto más exportado y este tráfico sirvió como una fuente clave de financiación para el gobierno derrocado.

Esta droga sintética estimulante inundó los países de la región y algunos vecinos de Siria anunciaron ocasionalmente decomisos.