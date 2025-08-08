Televisión: Lorella Cuccarini, la más amada de Italia

Conserva la ligereza de sus pasos, que giran con naturalidad al bailar, y la misma determinación al cantar.

Este año, casualmente, es una sucesión de celebraciones y aniversarios para ella. No solo la comedia musical "Aggiungi un Posto a Tavola" de Garinei y Giovannini acaba de celebrar 50 años de éxito (se estrenó el 8 de diciembre de 1974, con Johnny Dorelli como Don Silvestro), sino que el 5 de octubre también marcará el 40 aniversario de la carrera de Lorella, desde que Pippo Baudo la presentó por primera vez al público de Rai1 el sábado por la noche con "Fantástico".

Cuccarini lleva 35 años casada con Silvio Capitta, alias Testi, productor musical y televisivo. Más enamorados que nunca, tienen cuatro hijos, ya mayores: Sara, de casi 31 años, Giovanni, de 29, y los gemelos Chiara y Giorgio, de 25.

Nacida en Roma en 1965, Lorella Cuccarini comenzó a dar sus primeros pasos en la danza a los nueve años, asistiendo a la escuela de danza de Enzo Paolo Turchi. Su gran explosión mediática llegó a mediados de los 80: su carrera despegó en 1985, cuando Baudo le ofreció el papel de primera bailarina en Fantastico 6 (en sustitución de Heather Parisi), donde fue confirmada para el año siguiente.

Entre sus créditos se encuentran Festival, Odiens, Paperissima (donde formó una valiosa colaboración con Marco Columbro) y Buona Domenica, un programa presentado en 1995 con Amadeus, a quien reuniría en 2024 en el escenario Ariston de San Remo. Un destino que ya había conquistado en 1993 junto a Pippo Baudo, y donde también concursó en 1995 con la canción "Un altro amore no".

Y luego Piazza di Spagna, Trenta ore per la vita, Uno di noi con Gianni Morandi y Paola Cortellesi, Scommettiamo che... otra vez junto a Columbro, La sai l'ultima?, La vita in diretta, Striscia la notizia, dramas como Amiche y L'isola di Pietro, y la película Lo zio d'America 2 con Cristián De Sica.

Y el teatro, con numerosos musicales de gran éxito (desde Grease hasta Enredados y Aggiungi un Posto a Tavola), la radio con Citofonare Cuccarini en Rai Radio 1, publicidad, un programa en Sky, la condecoración de Comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana, numerosos premios e incluso la escritura de un libro, Ogni giorno il sole - La vita e la filosofia del mezzopieno.

Tras unos años alejada de la pequeña pantalla, en 2016 Lorella protagonizó el programa de eventos Nemicamatissima, donde trabajó por primera vez con su rival artística de toda la vida, Heather Parisi.

En 2019, debutó presentando un programa diario: la edición 2019-2020 del informativo vespertino La vita in diretta, junto a Alberto Matano. Su aventura en el programa terminaría de forma bastante turbulenta con su salida de la Rai.

Cuccarini regresa así a Mediaset, elegida por Maria De Filippi como profesora de danza en la escuela Amici.

Lorella siempre ha destacado en entrevistas su compromiso de transmitir esta versatilidad a los jóvenes.

En Amici, donde es profesora desde 2020, "intento estar cerca de ellos, motivarlos, protegerlos e incluso reprenderlos si es necesario. Pero el paso más importante lo dan ellos con su trabajo".

"¿Cuándo miro atrás? Esa chica de allí me da tanta ternura,

porque me doy cuenta de que, en cuanto me detengo, pierdo un poco de brío, pierdo el valor para afrontar la vida". Pero su fuerza y su refugio siguen siendo su familia, su marido y sus hijos. (ANSA).